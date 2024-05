User-Voting: Ter Stegen liegt vor Neuer - Kaderplatz für Hummels

Die kicker-User haben über ihren EM-Wunschkader abgestimmt. Wer hat die meisten Stimmen bekommen, wer fällt in eurer Gunst durch? Und wie sähe eine mögliche Startelf aus?

Zur Auswahl stand eine Liste von insgesamt 41 Spielern, die zuletzt auch beim EM-Form-Check dabei waren. Allerdings hatte sich zuletzt Serge Gnabry einen Muskelbündelriss zugezogen und Keeper Bernd Leno verletzungsbedingt abgesagt.

Beim kicker-Voting wurden seit Ende letzter Woche insgesamt 217.803 Stimmen abgegeben. Bei den Torhütern erhielt Marc-André ter Stegen mit 98,53 Prozent eine überwältigende Mehrheit von euch. Manuel Neuer (Bayern München) wäre demnach nur die Nummer 2, was Bundestrainer Julian Nagelsmann indes anders sieht. Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) ist laut der Abstimmung der dritte Keeper im Kader. Alexander Nübel (VfB Stuttgart), der nach kicker-Informationen Lenos Platz einnimmt, stand nicht zur Auswahl.

In der Abwehr scheint zumindest die Sache der Startformation klar. Wie schon zuletzt würden Joshua Kimmich (Bayern München), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) mit der höchsten Stimmenzahl in der Kategorie den Defensivverbund anführen. Mats Hummels (Borussia Dortmund) wäre nach dem User-Voting ebenfalls im EM-Kader. Er erhielt sogar mehr Stimmen als sein Vereinskollege Nico Schlotterbeck, der sein Ticket allerdings schon in der Tasche hat.

Koch und Süle fallen durch

Dagegen fällt Robin Koch (Eintracht Frankfurt), der von Nagelsmann ebenfalls bereits fix nominiert wurde, bei euch komplett durch und kommt nur auf rund 21 Prozent der Stimmen. Einigkeit herrscht bei der Nichtnominierung von Niklas Süle (Borussia Dortmund).

Gleich zwölf Spieler durften in der Kategorie Mittelfeld/Angriff ausgewählt werden. Als absoluter Liebling führt Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) mit der Zustimmungsrate von 98,83 Prozent das Voting aller Spieler an. Ter Stegen hat übrigens den zweihöchsten Wert aller Profis.

Keine Zweifel gibt es auch am Comeback von Toni Kroos, der mit über 97 Prozent über jeden Zweifel erhaben ist. Kapitän Ilkay Gündogan (FC Barcelona) muss sich indes mit deutlich weniger Zustimmung begnügen. Eine Mehrheit sieht auch Oldie Thomas Müller (Bayern München) bei der EM. Weniger als 50 Prozent Zustimmung bekamen dagegen Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka und auch Aleksandar Pavlovic (beide Bayern München), der schon für die EM planen darf.

Havertz knapp vor Füllkrug

Sicher dabei unter Coach Nagelsmann ist auch Pascal Groß, der bisher fünf Länderspiele bestritten hat. Den 32 Jahre alten Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion sehen von euch jedoch nur 26,25 Prozent im EM-Kader. Im Sturmzentrum hat Kai Havertz (FC Arsenal) die höchsten Zustimmungswerte und sticht Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) knapp aus.

Die Startelf, die sich aus den höchsten Zustimmungswerten hinsichtlich der jeweiligen taktischen Positionen ergeben würde, entspräche exakt der Aufstellung, die zuletzt in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) zu überzeugen wusste.

Allerdings wird Nagelsmann im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni in München dennoch einen Wechsel vornehmen. Neuer, im März verletzt abgereist, wird für ter Stegen im Tor stehen.

kicker

Die Wunschelf nach Stimmen:

Ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Am diesem Donnerstag um 13 Uhr (LIVE! bei kicker) gibt der DFB den vollständigen EM-Kader von Bundestrainer Nagelsmann bekannt, der allerdings noch vorläufig sein wird. Erst bis zum 7. Juni müssen die Trainer der 24 EURO-Teilnehmer ihre finalen Aufgebote mit 23 bis 26 Spielern an die UEFA melden. Das Turnier beginnt eine Woche später mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München (zum Spielplan).