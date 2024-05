Diese Spieler hat der DFB bereits für die EM nominiert

Am Donnerstag gibt der DFB sein vorläufiges EM-Aufgebot bekannt - doch schon vorher erhielten einzelne Spieler offiziell ihr Ticket. Eine Übersicht.

Mal über die Tagesschau oder eine Influencerin, mal über einen Radio-Sender oder eine Bäckerei: Auf kuriosen Wegen lässt der DFB seit Sonntag die Nominierung einzelner Nationalspieler für die bevorstehende Heim-EM verkünden. Diese Profis haben bislang ihr Ticket offiziell erhalten:

Tor:

Manuel Neuer

Abwehr:

Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Mittelfeld:

Chris Führich, Aleksandar Pavlovic

Angriff:

Niclas Füllkrug

HIER EIGENEN KADER AUSWÄHLEN: Abstimmung: Wen würdet ihr zur EM mitnehmen?

Am Donnerstag um 13 Uhr (LIVE! bei kicker) gibt der DFB den vollständigen EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt, der allerdings noch vorläufig sein wird. Erst bis zum 7. Juni müssen die Trainer der 24 EURO-Teilnehmer ihre finalen Aufgebote mit 23 bis 26 Spielern an die UEFA melden. Das Turnier beginnt eine Woche später mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München (zum Spielplan).