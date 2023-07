Elfmeterheld Turner: Die USA stehen im Halbfinale

Dank eines 3:2-Erfolgs im Elfmeterschießen gegen Kanada komplettieren die USA das Halbfinalfeld beim Gold Cup. Dazu benötigte der Favorit neben Comeback-Qualitäten auch eine Portion Glück.

Beide Teams gingen mit einer Änderung im Vergleich zum letzten Spiel der Gruppenphase in die K.-o.-Runde: Bei den USA ersetzte der gebürtige Franke Gressel in der Offensive Roldan (Bank), bei den Kanadiern spielte in der Defensive Vitoria für Fraser (Bank).

Knock-out für Schiedsrichter-Assistenten

Die Partie begann mit einer langen Unterbrechung: Nach nicht einmal 60 gespielten Sekunden wollte der kanadische Verteidiger Miller an der Seitenlinie klären, traf allerdings einen Schiedsrichter-Assistenten so heftig mit dem Ball im Gesicht, dass dieser mit stark blutender Nase erst lange behandelt und dann in die Kabine geführt werden musste. Als der Vierte Offizielle an der Seitenlinie übernahm und das Spiel weiterging, waren bereits zehn Minuten nach Anpfiff vergangen.

Als der Ball wieder weiterrollte, präsentierte sich die Partie ausgeglichen. Die USA hatten zwar etwas mehr Ballbesitz, klare Chancen gab es lange Zeit auf beiden Seiten nicht. Erst in der Nachspielzeit hatte der Favorit gleich zweimal Glück: Erst verfehlte Reynolds mit einem verunglückten Klärungsversuch das eigene Tor nur um Zentimeter (45.+3).

Dann hätte es nach einem Handspiel von Robinson im US-Strafraum durchaus Elfmeter für Kanada geben können, doch trotz VAR-Eingriff entschied sich der mexikanische Referee gegen eine Strafstoßentscheidung (45.+7).

Vitoria kontert Lokalmatador Vazquez

Nach der Pause erspielten sich die US-Amerikaner deutlichere Vorteile, auch wenn klare Chancen zunächst Mangelware bleiben. Mit den ersten Wechseln im Spiel, wurde die Partie aber ein wenig offener. Busio zwang Kanadas Keeper St. Clair zu einer ersten Parade (68.), Joker und Lokalmatador Vazquez vom MLS-Tabellenführer FC Cincinnati köpfte wenig später knapp am Tor vorbei (75.).

Eben jener Vazquez war es auch, der in der 88. Minute nach einer Flanke von Jones abgeklärt zum 1:0 traf. Die Entscheidung? Mitnichten! Denn nach einem erneuten ungeschickten Handspiel von Robinson im eigenen Strafraum gab es diesmal Elfmeter für Kanada, den Vitoria in der Nachspielzeit zum 1:1 verwandelte (90.+3). Und so ging die Partie doch noch in die Verlängerung.

Wilde Verlängerung - dann kommt Turner

In der Verlängerung ging es anschließend hin und her. Zunächst schoss Kanadas Russell-Rowe knapp über das Tor (94.), auf der Gegenseite zwang Miazga per Kopf zu einer Glanzparade (104.). Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung führte mit Kanada plötzlich der Außenseiter, weil Shaffelburg nach kleinem Solo mit einem abgefälschten Schuss getroffen hatte (109.) Doch diesmal waren es die USA, die schnell konterten - mit Glück: Denn nach einem Schuss von Busio parierte der starke St. Clair erneut, doch der Ball prallte anschließend von Mitspieler Kennedy ins kanadische Tor (114.).

Der erneute Ausgleich sorgte schließlich für ein Elfmeterschießen um den Halbfinaleinzug: Und hier setzten sich am Ende die USA durch. Nicht zuletzt dank Arsenal-Keeper Turner, der gleich die ersten beiden kanadischen Elfmeter (von Vitoria und Fraser) parierte und damit den Grundstein zum Weiterkommen legte.

Die USA treffen damit im Halbfinale am Donnerstag auf Panama, das sich bereits am Samstag (Ortszeit) gegen Gastteam Katar klar mit 4:0 durchgesetzt hatte. Das zweite Halbfinale bestreiten ebenfalls am Donnerstag Mexiko und Jamaika, das in seinem Viertelfinale ebenfalls am Sonntag (Ortszeit) durch ein Tor von Bell (51.) mit 1:0 gegen Guatemala gewann.