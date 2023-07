Bundesliga-Torschützenkönig jubelt: Mexiko und Panama im Halbfinale

Mexiko hat erneut das Halbfinale beim Gold Cup erreicht. Noch überzeugender zog Panama gegen Katar weiter - Blitz-Hattrick inklusive.

Zum neunten Mal hintereinander hat die mexikanische Nationalmannschaft das Halbfinale beim Gold Cup erreicht. In der Nacht auf Sonntag (MESZ) bezwang der 14. der FIFA-Weltrangliste den deutschen WM-Gruppengegner Costa Rica mit 2:0.

Im At&T Stadium des Football-Teams Dallas Cowboys brachte Orbelin Pineda von AEK Athen mit einem locker getretenen Foulelfmeter die Mexikaner kurz nach Beginn der zweiten Hälfte in Führung (52.). Costa Rica war um eine Antwort bemüht, kassierte aber stattdessen in der 87. Minute das entscheidende zweite Gegentor. Der in der 70. Minute eingewechselte Erick Sanchez (CF Pachuca) lenkte eine flache Hereingabe zum umjubelten 2:0 ins Netz.

"Heute haben wir gelitten, aber am Ende des Tages haben wir kaum Fehler gemacht", bilanzierte Jaime Lozano, der nach dem enttäuschenden dritten Platz in der CONCACAF-Nations-League als Interimstrainer übernommen hatte und sichtlich neuen Schwung gebracht hat. Im Halbfinale wartet am Mittwoch der Sieger des Duells zwischen Jamaika und Guatemala. Mexiko ist mit acht Titeln Rekordsieger beim Gold Cup - vor den USA mit sieben.

Dreierpacker Diaz lässt Christiansen jubeln

Im ersten Viertelfinale hatte zuvor Panama die Runde der letzten vier in überzeugender Manier erreicht. Der Weltranglisten-57., seit 2020 trainiert vom ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Thomas Christiansen, ließ Katar keine Chance. Nach der frühen Führung durch Edgar Barcenas (19.) wurde Ismael Diaz zum Matchwinner: Dem 26-jährigen Angreifer, der nach einem frühen Europa-Gastspiel (Porto/La Coruna) aktuell in Ecuador bei Universidad Catolica de Quito spielt, gelang ein Neun-Minuten-Hattrick (56./63./65.). Katar, das erst im letzten Moment noch ein Viertelfinalticket gelöst hatte, brachte im gesamten Spiel nur einen Schuss aufs Tor zustande.

Panama, 2005 und 2013 jeweils im Finale an den USA gescheitert, ist dagegen weiter ungeschlagen und darf auf den ersten Triumph beim Gold Cup hoffen. Im Halbfinale geht es gegen Kanada oder die USA, die sich in der Nacht auf Montag gegenüberstehen.