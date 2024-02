Upamecano fehlt Bayern nur im Rückspiel gegen Lazio

Der FC Bayern München muss nur eine Champions-League-Partie auf Dayot Upamecano verzichten. Die UEFA sperrte den Franzosen für ein Spiel.

Upamecano hatte bei der 0:1-Niederlage des FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom die Rote Karte gesehen. In der 67. Minute traf der Franzose bei einem Zweikampf Lazios Gustav Isaksen im Bayern-Strafraum mit der offenen Sohle am Knöchel. Rot und Elfmeter für die Römer waren die Folge, alle Beschwerden Upamecanos und seiner Teamkollegen bei Schiedsrichter Francois Letexierin blieben erfolglos.

Nun fällte der Disziplinarausschuss der UEFA das Urteil über Upamecano. Dieser wurde des Tatbestands des "rohen Spiels" für schuldig befunden und für eine Partie eines UEFA-Klubwettbewerbs, für die er ansonsten spielberechtigt wäre, gesperrt. Damit wird der 25-Jährige FCB-Coach Thomas Tuchel im Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr) in München nicht zur Verfügung stehen. Bei einem möglichen Einzug in das Viertelfinale würde Upamecano aber wieder zur Verfügung stehen.

Upamecano schrieb in dieser Woche Bayern-Geschichte. Denn nach seinem desaströsen Auftritt im Stadio Olimpico wurde er nur wenige Tage später bei der 2:3-Niederlage des FC Bayern beim VfL Bochum nach einem erneut ungestümen Einsteigen im eigenen Sechzehner erneut vom Platz gestellt. Erstmals in Bayerns Bundesliga-Geschichte kassierte damit ein Spieler in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen Platzverweise.

Nicht im geringsten zu rechtfertigen sind dadurch aber die rassistischen Anfeindungen, denen sich Upamecano nach dem Lazio-Spiel in den Sozialen Medien ausgesetzt sah. Der FC Bayern reagierte noch in der selben Nacht und verurteilte die Beleidigungen "aufs Schärfste".

Es war nicht das erste Mal, dass Upamecano zum Ziel rassistischer Tiraden wurde. Erst vor knapp einem Jahr hatte er nach einer schwachen Leistung (kicker-Note 5,5) bei der 0:3-Niederlage im Champions-League-Viertelfinalhinspiel beim späteren Gewinner Manchester City folgenschwer gepatzt und anschließend Ähnliches erlebt.

Gleichzeitig wurde der FC Bayern von der UEFA wegen den Vorfällen am Rande der Partie bei Lazio auch mit einem Zuschauer-Ausschluss für das kommende Auswärtsspiel in einem UEFA-Klubwettbewerb gesperrt.