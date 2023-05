"Unterschiedsspieler": Sessa macht es wie Baack

Beim SC Verl steht ein Umbruch bevor, Nicolas Sessa bleibt aber eine Konstante beim Drittligisten. Der 27-Jährige hat seinen Vertrag verlängert.

Auch in der kommenden Saison für den SC Verl am Ball: Nicolas Sessa. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Sieben Spieler hatte der SC Verl vor dem Saisonfinale verabschiedet, zudem hat sich Vinko Sapina dem Liga-Konkurrenten Rot-Weiss Essen angeschlossen. Nicolas Sessa dagegen bleibt dem Verein erhalten. Der offensive Mittelfeldspieler hat einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, wie der Klub am Dienstag mitteilte.

"Sessa ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, der für uns sowohl auf als auch neben dem Platz eine zentrale Rolle spielt", begründete Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange den neuen Kontrakt mit dem 27-Jährigen. "Sessa ist bei uns ein Führungsspieler, der als Unterschiedsspieler, mit ganz besonderen Fähigkeiten am Ball, den Spielen seinen Stempel aufdrücken kann."

Kein Wunder also, dass Lange sich enorm freute, "dass er sich dazu entschlossen hat, in Verl zu bleiben". Schließlich hat Sessa, der Anfang August 2022 vom 1. FC Kaiserslautern kam, beim SCV überzeugt: 31-mal lief er für Verl in der 3. Liga auf, 25-mal stand er in der Startelf, achtmal traf der Mittelfeldspieler für seinen Verein und bereitete zwei Tore vor.

Baack hat es Sessa vorgemacht

Neben Sessa hatte jüngst mit Tom Baack ein weiterer Führungsspieler seinen auslaufenden Vertrag verlängert. "Tom hat sich in den letzten beiden Jahren zum gestandenen Drittliga-Spieler entwickelt, ist ein Leistungsträger und Teamplayer mit Führungsqualitäten", hatte Lange erklärt. Der 24-Jährige, wie Sessa im Mittelfeld beheimatet, kam 2021 von Jahn Regensburg und hat bislang 61 Drittliga-Spiele für Verl bestritten - 30 in der zu Ende gegangenen Saison.