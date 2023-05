"Physis und Wucht": Essen verstärkt sich mit Sapina vom SC Verl

Rot-Weiss Essen hat Vinko Sapina vom Liga-Konkurrenten SC Verl losgeeist. Der 27-jährige Mittelfeldspieler einigte sich mit dem Traditionsklub auf einen Vertrag bis 2025.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Rot-Weiss Essen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und der Plan für die nächsten Jahre haben mich komplett überzeugt", wird Sapina, der insgesamt auf 59 Drittligaspiele für Verl und zuvor 152 Regionalligaeinsätze in Memmingen und Ulm zurückblickt, auf der vereinseigenen Seite zitiert.

Die Verantwortlichen der Essener freuen sich, dass sich Sapina, der bei Verl in dieser Saison als Stammkraft 30 Partien absolvierte (zwei Tore, drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,19), für Rot-Weiss entschieden hat. "Wir sind der Überzeugung, dass unserem Spiel mehr Physis und Wucht guttun wird. Mit Vinko Sapina haben wir einen solchen Spieler gefunden. Vinko hat in den letzten beiden Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und auch in der 3. Liga konstant seine Qualitäten nachgewiesen. Wir sind davon überzeugt, dass Vinko eine große Verstärkung für uns sein wird", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball, über den gebürtigen Ulmer.

Dabrowski lobt Sapinas Fähigkeiten

Christoph Dabrowski stellt die Fähigkeiten des 1,94 Meter großen Mittelfeldakteurs heraus. Sapina, der einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet hat, suche sowohl spielerische Lösungen, bringe aber auch kämpferische Elemente mit. Zudem sei er "sehr ballsicher und pressingresistent, fordert viele Bälle und hat eine hohe Spielintelligenz. Durch seine Körpergröße ist er zudem sehr zweikampf- und kopfballstark, womit er seiner Mannschaft große Sicherheit verleiht", ist der RWE-Coach davon überzeugt, viel Qualität hinzugewonnen zu haben.