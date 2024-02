Unterlagen fristgerecht eingereicht: Energie Cottbus beantragt Drittliga-Lizenz

Der FC Energie Cottbus hat beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) fristgerecht alle Zulassungsunterlagen für einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga eingereicht.

Noch steht der FC Energie Cottbus in der Tabelle der Regionalliga Nordost zwar nur auf dem 3. Platz hinter dem Tabellenführer Greifswalder FC und dem BFC Dynamo, doch der Klub aus der Lausitz hat die Meisterschaft mittlerweile wieder selbst in der Hand. Beide besser platzierten Teams empfängt der FCE noch im Saisonendspurt, hat zudem gegenüber Greifswald ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Keine Überraschung also, dass die Cottbuser Verantwortlichen fristgerecht die Zulassung zur 3. Liga beim DFB beantragt haben. In den vergangenen Wochen habe der FC Energie alle notwendigen Unterlagen zusammengetragen, um die entsprechenden Nachweise für die organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereins im Rahmen des Zulassungsverfahrens vollständig einreichen zu können, heißt es dazu auf der Homepage der Lausitzer, die selbstredend in den kommenden Wochen auch die Lizenz für einen möglichen Verbleib in der Regionalliga Nordost beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) beantragen werden.

"Für die Erfüllung der Voraussetzungen und das Zusammentragen aller notwendigen Nachweise für die Drittliga-Lizenz haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den zurückliegenden Wochen und Monaten sehr hart gearbeitet. Dafür sind wir als Vereinsführung sehr dankbar", erklärt FCE-Präsident Sebastian Lemke. Alle erforderlichen Unterlagen seien rechtzeitig und vollständig eingegangen. Nun liegt der Ball beim DFB.

Sportlich warten bis zur Rückmeldung des DFB erst einmal anspruchsvolle Wochen, die es für Cottbus erfolgreich zu bewältigen gilt. Den Anfang macht am Sonntag ein schweres Auswärtsspiel beim FSV Zwickau, der sich zuletzt stark verbessert gegenüber der Hinrunde präsentierte.