Packendes Finish nach Spielunterbrechung: BFC verpasst in Babelsberg die Spitze

Eine intensive Partie zwischen dem SV Babelsberg und dem BFC Dynamo endete am Samstag mit 1:1. Das Spiel stand zwischenzeitlich auf der Kippe, dann aber folgten dramatische Schlussminuten inklusive einer direkt verwandelten Ecke.

Mit einem Erfolg in Potsdam hätte dem BFC Dynamo zumindest über Nacht der Platz an der Spitze gewunken, doch der heimstarke SV Babelsberg hatte am Samstag etwas dagegen. Am Ende trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem nicht unverdienten 1:1.

Es war eine zunächst ausgeglichene Partie, beide Teams suchten den Weg nach vorne und legten dabei durchaus Elan an den Tag. Anschließend verflachte das Geschehen etwas, bis kurz vor der Pause BFC-Angreifer Dadashov die bis dato dickste Chance der Partie hatte: Er nahm einen Ball aus rund 20 Metern direkt aus der Luft und ließ den Querbalken erzittern. So blieb es in einer teils hitzigen Begegnung zur Paus torlos.

Partie untebrochen

Auch nach Wiederanpfiff blieb es intensiv, aber zunächst chancenarm: Wenn, dann waren Keeper Bätge (BFC) und sein Gegenüber Klatte auf der Höhe. In Folge aber übernahmen kurzzeitig andere Protagonisten das Geschehen: Weil wiederholt Knallkörper Richtung Spielfeld flogen, unterbrach Schiedsrichter Michael Näther nach etwas über einer Stunde Spielzeit die Partie, schickte die Akteure gar in die Kabinen. Eine Durchsage kündigte den Abbruch im Falle eines weiteren Böllerwurfs an, doch dazu kam es nicht.

Nach dieser unfreiwilligen Pause und einer gewissen Anlaufphase wurde es dann in den Schlussminuten dramatisch: So sorgte Cakmak kurz vor Schluss der regulären Spielzeit mit einem direkt verwandelten Eckball gegen einen unglücklich aussehenden Bätge zunächst für die umjubelte 1:0-Führung der Filmstädter (89.), doch die wütenden Reaktionen der Berliner wurden weit in der Nachspielzeit noch belohnt: Kapitän Reher war nach einem Abpraller zur Stelle und markierte das 1:1 (90.+13). In Folge drückte der BFC noch auf den Siegtreffer, der aber nicht mehr fallen sollte.