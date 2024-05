"Unser Ziel ist erreicht": Giannikis freut sich über den Klassenerhalt

Durch das knappe 1:0 im Traditionsduell bei Rot-Weiss Essen hat 1860 München endgültig den Klassenerhalt gesichert. Damit hat Cheftrainer Argirios Giannikis sein "Ziel erreicht".

Als Argirios Giannikis im Januar das Amt als Cheftrainer bei 1860 München übernahm, standen die Löwen mit 23 Punkten und nur drei Zählern Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf Rang 15. Ein Spieltag vor Schluss hat der TSV nun den Klassenerhalt klargemacht und wird auch im kommenden Jahr in der 3. Liga spielen.

"Unser Ziel ist dadurch erreicht", freute sich Coach Giannikis auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Essen und fügte an: "Wir haben 26 Punkte in der Rückrunde geholt und sind natürlich erleichtert."

Erfolgreiche Vergangenheit der Löwen

Nun hat der Traditionsverein aus München, der mittlerweile seit 2018 in der dritthöchsten deutschen Spielklasse spielt, doch eigentlich andere Ansprüche. So kommt 1860 in seiner Historie auf 672 Bundesliga- und 702 Zweitligaspiele. In der Saison 1965/66 feierte München die deutsche Meisterschaft, außerdem zweimal den DFB-Pokal (1942, 1963/64). Doch die glorreichen Zeiten der Löwen liegen mittlerweile viele Jahre zurück.

Als wir angefangen haben zusammen zu arbeiten, war das Ziel der Klassenerhalt. Argirios Giannikis

Als ein Reporter meinte, dass das Ziel der Münchner vor der Saison wohl nicht nur der Klassenerhalt gewesen sei, machte Giannikis klar: "Als wir angefangen haben zusammen zu arbeiten, war das Ziel der Klassenerhalt, denn die Mannschaft war damals in Abstiegssorgen. Das war die Situation, und das haben wir erreicht."

"Der Trend der letzten Spiele hat nicht für uns gesprochen, dennoch hat es die Mannschaft geschafft, mit einer leidenschaftlichen Leistung und der guten defensiv-taktischen Umsetzung das Ziel zu erreichen." Den Siegtreffer im Traditionsduell in Essen besorgte Fynn Lakenmacher in der 24. Minute.

Nun gehe es bei den Löwen darum, "erstmal intern die Saison aufzuarbeiten und dann nach vorne zu schauen", so Giannikis. "Wir werden jetzt hier unmittelbar nach dem Klassenerhalt nicht öffentlich eine Saisonanalyse betreiben. Eine Partie ist ja sowieso noch zu absolvieren. Am letzten Spieltag empfängt 1860 Arminia Bielefeld (Samstag 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).