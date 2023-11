Unruhen bei Milan - Ibrahimovic vor Rückkehr

Bei der AC Mailand läuft es in den vergangenen Wochen nicht so richtig, was vor allem Trainer Stefano Pioli zu spüren bekommt. Währenddessen bahnt sich die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic an.

Bald wieder vereint? Milan-Trainer Stefano Pioli und Zlatan Ibrahimovic (li.). IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto