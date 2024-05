Unliebsamer Rekord für Hülkenberg: Meiste Starts ohne Sieg

Nico Hülkenberg hat im Jahr 2010 in der Formel 1 debütiert - und nun 2024 beim Rennen in Miami einen kuriosen Rekord aufgestellt. Denn der gebürtige Emmericher hat noch nie einen Grand Prix gewonnen.

Nico Hülkenberg hat seit Sonntag einen unliebsamen Rekord inne. Der 36-jährige Fahrer verpasste auch in seinem 209. Rennen in der Formel 1 den Sieg, damit ist der Routinier der Athlet mit den meisten Starts in der Motorsport-Königsklasse ohne einen einzigen Triumph. Bislang hatte sich Hülkenberg diese "Bestmarke" mit dem 2014 verstorbenen Italiener Andrea de Cesaris geteilt.

Am Sonntag beim Großen Preis von Miami - Lando Norris gewann im McLaren erstmals - belegte Hülkenberg im Haas den elften Platz. Damit setzte sich eine weitere Serie fort: Der Routinier ist noch immer ohne Podiumsplatzierung.

Immerhin entschied Hülkenberg erneut das teaminterne Duell mit den Dänen Kevin Magnussen für sich. Überhaupt war der Emmericher gut in Fahrt gekommen und hatte in den ersten Runden sogar Rekordweltmeister Lewis Hamilton überholt und sich Platz 7 geschnappt. Später aber hatte ihn das Rennglück wieder verlassen, sodass er gar gänzlich punktlos blieb. Negativrekord inklusive.

Wechsel zu Sauber/Audi

Angesichts der Unterlegenheit des Haas-Rennwagens werden in dieser Saison wohl noch einige weitere Rennen ohne Top-Ergebnis dazukommen. Große Erwartungen hat der einzige deutsche Starter an den bevorstehenden Einstieg von Audi im Jahr 2026. Bereits in der Saison 2025 wechselt Hülkenberg zu Sauber, das dann in der folgenden Saison zum Audi-Team wird. Ab dann greifen auch neue Regeln, sodass die Karten in der Königsklasse neu gemischt werden.