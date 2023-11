Union gibt Trennung von Trainer Fischer bekannt

Urs Fischer ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Die Eisernen gaben am Mittwoch die Trennung nach mehr als fünf erfolgreichen Jahren bekannt, es sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen. "Für das Vertrauen, das ich hier jederzeit gespürt habe, bin ich sehr dankbar. Trotzdem fühlt es sich richtig an, wenn jetzt eine Veränderung passiert", so Fischer in einer Klubmitteilung. Vorübergehend wird der Klub nun von U-19-Coach Marco Grote unterstützt.