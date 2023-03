"Unglaublicher Moment": Brooks' Rückkehr nach Krebserkrankung

Knapp eineinhalb Jahre musste David Brooks auf diesen Moment warten: Nach seiner Krebs-Diagnose im Oktober 2021 kämpfte sich der Spieler von Bournemouth zurück und stand gegen Liverpool erstmals wieder im Spieltagsaufgebot.

Bournemouth führte als Tabellenletzter im Heimspiel gegen Liverpool und die Fans besangen einen Spieler - allerdings skandierten die Anhänger des AFC nicht den Namen des Torschützens, sondern den eines Auswechselspielers. Obwohl David Brooks keine einzige Minute beim 1:0 auf dem Feld stand, hallte sein Name vor und zwischenzeitlich auch während der Partie durch das Vitality Stadium. Der Grund: Erstmals seit seiner Krebserkrankung (Lymphdrüsenkrebs im zweiten Stadium) im Oktober 2021 stand der Offensivspieler im Spieltagskader.

Insgesamt musste sich der 25-Jährige 528 Tage gedulden, bis er wieder für ein Pflichtspiel berufen wurde. Sein letztes Pflichtspiel hatte er am 29. September 2021 in Peterborough (0:0) bestritten. "Ein unglaublicher Moment für ihn", wusste auch Trainer Gary O'Neil, der seinen Schützling am Freitag über seine Nominierung informiert hatte. "Ich habe mich privilegiert gefühlt, dass ich mich gestern überhaupt hinsetzen und es ihm sagen konnte", verriet der Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Trainingstor als Argument für die Berufung

Dieses Privileg hätte der Nachfolger von Scott Parker bereits fast kurz nach seiner Übernahme Ende August gehabt. Denn Brooks befand sich zu diesem Zeitpunkt schon wieder im Mannschaftstraining, nachdem er im Mai verkündet hatte, krebsfrei zu sein. Jener 3. Mai dürfte ihn aber nicht nur wegen seiner Verkündung in Erinnerung bleiben: Abends stieg er durch das 1:0 "seiner" Cherries gegen Nottingham erstmals in die Premier League auf.

Auf seinem Weg zum Comeback warf ihn aber eine Verletzung zurück. In seinem ersten Testspiel bei der U 23 Ende August zog er sich gegen Brentford B früh eine Kniesehnenverletzung zu.

Seitdem arbeitete der Waliser hart an seiner Rückkehr. Ein Teil-Erfolg war nun die Kader-Berufung gegen den LFC. Ausschlaggebend für Nominierung war ein Treffer im Training. "Am Mittwoch hat er beim Spiel Elf-gegen-Elf ein Tor geschossen, und da dachte ich: 'Wir müssen ihn irgendwie wieder ins Spiel bringen'", verriet O'Neil.

Dass Brooks dann aber doch nicht zum Einsatz kam, ärgerte den 39-jährigen Coach ein wenig: "Ich wollte ihn unbedingt auf den Platz bringen, aber das Spiel lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte." Geahnt hatte sicherlich niemand, dass Bournemouth gegen die Reds in den letzten Minuten noch eine Führung verteidigen musste.

Brooks konnte es seinem Trainer nach dem überraschenden Sieg sicherlich verzeihen und hofft nun am Samstag auf sein Comeback. Um 16 Uhr gastiert der Aufsteiger bei Aston Villa und die mitgereisten Gäste-Anhänger dürften seinen Namen dann auch endlich wieder nach gelungenen Offensivaktionen skandieren.