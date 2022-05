Moore trifft im Spitzenspiel! Bournemouth steigt in die Premier League auf

Der AFC Bournemouth hat das Championship-Nachholspiel gegen Nottingham Forest für sich entschieden und somit den Aufstieg in die Premier League perfekt gemacht. Moore schoss das Tor des Abends.

Diese Partie war Nachhol- und Spitzenspiel zugleich - das stand bereits vor der Partie fest. Immerhin empfing mit Bournemouth der Zweite der Championship den Dritten aus Nottingham.

Bournemouth hatte den direkten Aufstieg vor Augen, doch die besseren Chancen hatte im ersten Durchgang Nottingham Forest: Surridge traf in der 9. Minute die Latte und Johnsons Schuss wurde von Zemura auf der Linie geklärt (30.). Am gefährlichsten wurde Bournemouth durch eine Hereingabe, die Christie knapp verpasste (28.).

Nach dem Seitenwechsel sollten sich die Kräfteverhältnisse verschieben, denn fortan waren es die Hausherren, die spielbestimmend auftraten. Solanke eröffnete die zweite Hälfte und traf ans Außennetz (52.).

Die Gäste aus Nottingham agierten hingegen passiv und ließen sich zunehmend in die Defensive drängen. So kam Bournemouth zu weiteren Torannäherungen, doch zunächst scheiterte Billings mit seiner Hereingabe an Nottinghams Keeper Samba (66.). Auch beim Schuss von Anthony war der Torhüter zur Stelle (71.).

Moore schießt Bournemouth in die Premier League

Den Bann brach dann sieben Minuten vor dem Ende Moore: Billing führte einen Freistoß kurz aus und bediente den Offensivspieler, der aus linker Position im Strafraum überlegt ins lange Eck abschloss (83.).

Nottingham bäumte sich noch einmal auf, doch auch in der achtminütigen Nachspielzeit sollte den Gästen kein Treffer mehr gelingen. Am gefährlichsten wurde es kurz vor dem Abpfiff, als die Hereingabe von Surridge gerade noch am ersten Pfosten geklärt werden konnte (90.+8).

Danach war Schluss und der Aufstieg des AFC Bournemouth besiegelt. Im heimischen Vitality Stadium strömten die Menschen auf den Rasen und feierten die Rückkehr in die Premier League. Nottingham muss hingegen den Umweg über die Play-offs nehmen, um Bournemouth in die höchste englische Spielklasse zu folgen.