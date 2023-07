"Unglaubliche Ehre": Kutschke ist Dynamos neuer Kapitän

Dynamo Dresden hat rund eine Woche vor Start der Drittliga-Saison wieder einen Kapitän. Stefan Kutschke (34) folgt auf den abgewanderten Verteidiger Tim Knipping.

Spätestens seitdem Tim Knipping (30) Ende Juni zu Liga-Konkurrent SV Sandhausen gewechselt war, hatte Drittligist Dynamo Dresden eine Planstelle zu besetzen. Denn der Innenverteidiger war auch Spielführer der Sachsen. Diese haben nun einen würdigen Nachfolger präsentiert.

Kutschke hatte das Amt bereits in Ingolstadt inne

Der neue Kapitän des Teams von Coach Markus Anfang heißt Stefan Kutschke. Der Stürmer ist gebürtiger Dresdner und war seit seiner Rückkehr aus Ingolstadt vergangenen Sommer bereits Teil des Mannschaftsrats. Schon bei den Schanzern hatte der 34-Jährige die Spielführerbinde am Arm getragen.

Es ist eine unglaubliche Ehre für Dynamo, für meinen Verein die Kapitänsbinde tragen zu dürfen. Stefan Kutschke

Aufgrund seiner Nähe zu Dresden spricht Kutschke nun von einer "unglaublichen Ehre für Dynamo, für meinen Verein in der kommenden Saison die Kapitänsbinde tragen zu dürfen". Wer den Stürmer kenne, wisse, "was diese Stadt und dieser Verein mit seinen Fans für mich bedeutet". Dass das Kapitänsamt "mit einer Menge Verantwortung" einhergehe, sei ihm bewusst. Dieser wolle er "gerecht werden". Gemeinsam mit dem fünfköpfigen Mannschaftsrat.

Will ist der erste Vertreter

Kutschke wurde laut Vereinsangaben von seinen Teamkollegen gewählt. Auch der Mannschaftsrat wurde bestimmt, in diesem befinden sich neben dem Routinier und dessen Stellvertreter Paul Will drei weitere Spieler: Kevin Ehlers, Niklas Hauptmann und Luca Herrmann. Die beiden Letztgenannten haben bei der SGD erstmals ein derartiges Amt inne.

Dresden peilt den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Am ersten Spieltag bekommen es die Sachsen direkt mit Absteiger Arminia Bielefeld zu tun (Samstag, 16.15 Uhr, LIVE! bei kicker).