Dresden-Kapitän Knipping kehrt zurück nach Sandhausen

Der SV Sandhausen bastelt weiter am Kader für die Mission Wiederaufstieg. Nun kehrt mit Dynamo Dresdens Kapitän Tim Knipping ein erfahrener Innenverteidiger zurück an den Hardtwald.

Tim Knipping ist nach vier Jahren zurück in Sandhausen. IMAGO/Picture Point

Einen Tag nach der Präsentation des neuen Cheftrainers Danny Galm hat der SV Sandhausen erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein alter Bekannter kommt vom künftigen Ligakonkurenten Dynamo Dresden.

Innenverteidiger Tim Knipping, der bereits von 2016 bis 2019 für den SVS auflief und beim damaligen Zweitligisten 61 Einsätze sammelte (vier Tore, zwei Vorlagen) schließt sich zum zweiten Mal in seiner Karriere ablösefrei dem SVS an. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.

Nach einer Saison beim SSV Jahn Regensburg (15 Zweitliga-Einsätze, ein Tor) war der 30-Jährige zuletzt bei den Dresdnern absolut gesetzt und führte die SGD in den vergangenen beiden Spielzeiten sogar als Kapitän auf das Feld. Nachdem ihn ein Kreuzbandriss im Vorjahr noch ausbremste, absolvierte er in der zurückliegenden Spielzeit 36 von 38 Ligaspielen.

Im Anschluss an den verpassten Aufstieg wurde der Vertrag des Defensivspielers allerdings nicht verlängert, die Wege trennten sich nach insgesamt 93 Spielen (drei Tore, neun Vorlagen). Nun geht Knipping, der insgesamt die Erfahrung von 86 Zweit- und 116 Drittligaspielen vorzuweisen hat, die Mission Wiederaufstieg mit seinem Ex-Klub Sandhausen an.

Knipping will den SVS "wieder zurück in Liga zwei bringen"

"Ich freue mich, wieder hier zu sein. Der Verein gab mir die Möglichkeit, in der 2. Bundesliga Fuß zu fassen, dafür bin ich noch immer sehr dankbar", erklärte Knipping in einer Pressemitteilung. "Nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen, den SVS wieder zurück in Liga zwei zu bringen."

Auch sein neuer Cheftrainer meldete sich zu Wort: "Tim hatte von Anfang an Lust auf den SVS und ist sehr motiviert", gab Galm einen Einblick. "Deshalb freuen wir uns auf seine zweite Zeit in Sandhausen und hoffen, dass diese ebenso erfolgreich wird wie seine erste."

Knipping ist Neuzugang Nummer acht für die Sandhäuser, die den Kader nach dem Abstieg bereits mit Joe-Joe Richardson (Mittelfeld, Greifswalder FC), Rouwen Hennings (Angriff, Fortuna Düsseldorf), Alexander Mühling (Mittelfeld, Holstein Kiel), Luca Zander (Abwehr, FC St. Pauli), Max Geschwill (Abwehr, TSG Hoffenheim II), Tim Maciejewski (Mittelfeld, 1. FC Union Berlin) und Sebastian Stolze (Mittelfeld, Hannover 96) verstärkten.