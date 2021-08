"Unendlich froh": Götze hat das Krankenhaus verlassen

Felix Götze hat am Dienstag wie erwartet das Krankenhaus in Berlin verlassen können und ist bei seiner Familie angekommen. Der 23-jährige Defensivspezialist des 1. FC Kaiserslautern will sich nun in vertrauter Umgebung erholen.

Lächelt auch schon wieder: FCK-Profi Felix Götze. imago images/Eibner