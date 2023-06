"Unberechenbar": Bielefeld macht mit Mizuta eine Elf voll

Arminia Bielefeld treibt den Umbruch nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga weiter voran. Der nächste Neue: Kaito Mizuta.

Eine Elf nur aus Neuzugängen wäre jetzt vollzählig beim DSC: Am Donnerstag hat der künftige Drittligist mit Kaito Mizuta den elften Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Der Japaner kommt von der Zweitvertretung des FSV Mainz 05 auf die Alm.

Dort soll der offensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler das Angriffsspiel der Arminen beleben. Bei Mainz II hat sich der 23-Jährige in 31 Spielen mit zehn Toren und zehn Vorlagen in der Regionalliga Südwest hervorgetan, auf eine starke Quote hofft Bielefeld nun auch in der 3. Liga.

Mizuta ist ist technisch sehr stark, bringt viel Tempo mit und ist zudem torgefährlich. Das macht ihn in der Offensive unberechenbar“, begründen Trainer Mitch Kniat und Geschäftsführer Sport Michael Mutzel den Transfer.

Teil der Neuausrichtung

Der Neuzugang freut sich "auf den nächsten Karriereschritt in der 3. Liga. Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Spielweise dem Team helfen kann. Ich freue mich sehr, ein Teil der Neuausrichtung der Arminia zu sein und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen."

Am Freitag, beim öffentlichen Training der Bielefelder am Vormittag, können die Fans sich von Mizuta erstmals auf dem Platz ein Bild machen.