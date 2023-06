In Rekordzeit abgewirtschaftet: Arminias "Neustart bei Null"

Bündnisfall, Wiederaufbau - nein, es geht hier nicht um die große Politik, sondern um einen Zweitliga-Absteiger in Nöten. An diesem Mittwoch startete dieser in die Saisonvorbereitung 2023/24 und eine noch ungewisse Zukunft.

"Bielefeld? Gibt es doch gar nicht." Der abgegriffene Spott über die 340.000-Einwohner-Stadt wird zumindest auf der Landkarte des deutschen Profifußballs Wirklichkeit. Nach zwei Abstiegen in Folge hat sich Arminia aus dieser Übersicht verabschiedet und steht vor einem kompletten Neuanfang in der 3. Liga.

Gerade einmal einen Rumpfkader hat der Zweitliga-Absteiger zum Trainingsbeginn an diesem Mittwoch nach einem fast kompletten Umbruch zusammengestellt. Es ist ein "Neustart bei Null", wie auch der neue Sportchef Michael Mutzel einräumt. Man sei zwar im Plan, habe aber noch viel Arbeit vor sich: "Als ich angefangen habe, war es gefühlt ein weißes Blatt Papier. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf allen Ebenen um den Platz herum."

Mit dem sportlichen ging auch der wirtschaftliche Niedergang einher

Hinter dem Traditionsverein liegen rund zwei Jahre, in denen auf erschreckende Art in Rekordzeit abgewirtschaftet wurde. Nach dem überraschenden Aufstieg in die 1. Bundesliga in der Saison 2019/20 hatten die Ostwestfalen zunächst für viele ebenso überraschend im ersten Jahr im Oberhaus die Klasse gehalten und sich gute Perspektiven für eine Zukunft unter Deutschlands Topklubs erarbeitet.

Noch im zweiten Jahr der Erstligazugehörigkeit schien dies lange Zeit möglich, ehe die Kurve seit dem Frühjahr 2022 dramatisch nach unten zeigte. Dem Abstieg aus der 1. Liga folgte nun 2023 sofort der Sturz in die 3. Liga. Mit dem sportlichen folgte unweigerlich auch der wirtschaftliche Niedergang.

Arabis gravierende Fehler - Vereinsführung zu lange untätig

Wie konnte das geschehen? Häufig fällt in diesem Zusammenhang der Name Samir Arabi. Und ja, der ehemalige, im vergangenen März in Bielefeld ausgeschiedene Sport-Geschäftsführer hat mit dem ihm unterstellten Team nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit gravierende Fehler in seinen Kernbereichen Vertragsmanagement, Kaderzusammenstellung und Trainerwahl begangen. Wirklich unterstützt, reglementiert oder kontrolliert worden ist Arabi in der fraglichen Phase allerdings nicht - ein schweres Versäumnis und eine fatale Fehleinschätzung der des Fußballgeschäfts weitgehend unkundigen Vereinsgremien wie Aufsichtsrat und Präsidium.

Viel zu lange hofften die hier vertretenden Funktionäre untätig auf ein Ende der Talfahrt, das mit den inzwischen entstandenen Verhältnissen in Bielefeld allerdings nicht mehr möglich war. Noch zuletzt aber spielten höchste Vertreter Arminias bei PR-Terminen den Super-GAU der Profifußballer herunter und hoben Erfolge in den übrigen Bereichen, etwa im Nachwuchs und bei den Frauen, hervor.

Während personelle Konsequenzen in der höchsten Etage ausblieben, planen die von dort aus eingesetzten neuen Geschäftsführer Christoph Wortmann (Finanzen) und Michael Mutzel (Sport) den Wiederaufbau, mit dem in Bielefeld erst einmal - in Anlehnung an die große Politik - angesichts dramatischer Mindereinnahmen und trotz umfassender Etatkürzungen auf nur noch rund sechs Millionen Euro der "Bündnisfall" eintrat.

Im "Bündnis Ostwestfalen" sind seit dem Schuldenschnitt 2018, als der Verein schwer angeschlagenen der Insolvenz entgegen taumelte, potente Unternehmen aus der Region vereint. Sie helfen Arminia nun per Bürgschaft über ein Leck von ebenfalls rund sechs Millionen Euro hinweg, was die Lizenz für die 3. Liga und wohl ein auf zunächst zwei Jahre in dieser Spielklasse ausgerichtetes Konzept sichert.

Mit Kniat und einem rundum erneuerten Kader soll der Neuanfang gelingen

Sportlich muss es der neue Trainer Michel Kniat mit einem neuen Trainerstab und einem neuen Spielerkreis von jetzt an richten. Trotz des Niedergangs besteht der Zusammenhalt mit dem fußballbegeisterten Umfeld. Mit dem so treffenden Slogan "Auf und nieder immer wieder" wirbt der Verein für den Dauerkartenverkauf, Heimspiele vor deutlich fünfstelliger Kulisse scheinen zunächst auch künftig in Bielefeld möglich, trotz ungewisser Zukunft. Viel schief gehen darf aber nicht mehr.

Klar ist, dass die neue Mannschaft von Beginn an glaubwürdig vermitteln muss, wenigstens in der 3. Liga das Potenzial zu haben, deutlich "über dem Strich" in der Tabelle zu bleiben, anders als in den beiden Jahren zuvor. Schon ein Fehlstart in die Saison, wie er 2022/23 passierte, könnte dazu führen, dass selbst treue Anhänger beginnen sich abzuwenden. Damit wäre auch die letzte verbliebene Konstante in Bielefeld pulverisiert.