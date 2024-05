Umbruch läuft auf Hochtouren: BVB II stellt neues Trio vor

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund steht bereits vor dem Ende der laufenden Saison bei sechs Neuzugängen für das kommende Spieljahr: Am Mittwoch stellte der Drittligist auf einen Schlag drei neue Akteure vor.

Borussia Dortmund II spielt aktuell seine beste Drittligaspielzeit der Vereinsgeschichte (53 Punkte, zuvor lag der Höchstwert bei 49). Die Talente wecken mit ihren Leistungen natürlich Begehrlichkeit, sodass die Borussen zusätzlich zum üblichen U-23-Prozedere - Akteure entwachsen dem U-23-Alter und würden ab Sommer das Kontingent der älteren Spieler (drei Akteure, die älter als 23 sind, dürfen pro Partie eingesetzt werden) belasten - mit Abgängen rechnen.

Aus diesem Grund sind die Dortmunder bereits vor dem Ende der laufenden Saison auf dem Transfermarkt aktiv: Am Mittwoch stellten sie nach den schon feststehenden Verpflichtungen von Baran Mogultay (MSV Duisburg), Felix Paschke (Hamburger SV II) und Niklas Jessen (FC St. Pauli II) bereits die Neuzugänge vier, fünf und sechs vor. Neben den beiden Innenverteidigern Yannik Lührs und Ben Hüning trägt auch Offensivspieler Jordi Paulina ab Sommer das BVB-Trikot.

Mit einem des neuen Trios arbeitete Borussen-Trainer Jan Zimmermann bereits zusammen: Lührs kommt von Zimmermanns Ex-Verein Hannover 96. Für die Niedersachsen war der 20-Jährige seit Juni 2018 aktiv und absolvierte saisonübergreifend zehn Partien für die Profis. "Seit meinem 15. Lebensjahr spiele ich hier - ich hatte das Gefühl, dass nach so langer Zeit der Moment für einen Schnitt und eine Veränderung gekommen ist", begründete der Lührs in der Pressemitteilung der 96er seinen Abschied.

Paulina kommt aus der vierten niederländischen Liga

Sein neuer Abwehrkollege Hüning, der wie Lührs einen Zweijahresvertrag unterschrieb, wusste in seinem ersten Seniorenjahr beim Regionalligisten SC Wiedenbrück zu überzeugen. Der 19-Jährige stand in 26 seiner 29 Einsätze von Beginn an auf dem Feld.

Den Sprung aus der Viertklassigkeit zum Drittligisten schaffte auch Jordi Paulina. Allerdings kommt Paulina aus der vierten niederländischen Liga vom USV Hercules ins Ruhrgebiet. Der in der Jugendabteilung vom Erstligisten FC Utrecht ausgebildete 19-Jährige erzielte in der aktuellen Saison neun Treffer in 26 Partien. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben ist bis 2027 gültig.