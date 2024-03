BVB II auf Rekordjagd und mit Transfer-Doppelschlag aus Hamburg

Angesichts von aktuell 17 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge darf Borussia Dortmund II wohl mit einer weiteren Saison in der 3. Liga planen. Während das aktuelle Team einen Punkterekord jagt, hat man hinter den Kulissen bereits mit einem Transfer-Doppelschlag die Planungen für 2024/25 vorangetrieben.

Im Regionalliga-Derby standen sie sich in der laufenden Saison gegenüber, ab 2024/25 spielen sie gemeinsam in Dortmund: Niklas Jessen (li.) und Felix Paschke. imago images (2)

Anders als in der Vorsaison hat Borussia Dortmund II in dieser Saison nichts mit dem Abstiegskampf der 3. Liga zu tun. Daran ändert auch der jüngste Dämpfer im Auswärtsspiel beim MSV Duisburg (1:2) nichts. Der BVB hat im neuen Jahr erst zwei Spiele verloren und kann in den kommenden Wochen gar eine neue Bestmarke aufstellen: Acht Spieltage vor Schluss fehlen dem Team von Jan Zimmermann noch vier Punkte zum bisherigen Punkterekord aus der Saison 2021/22, als man mit 49 Punkten den neunten Platz belegte.

Der Erfolg hat indes einen Haken: Zusätzlich zum gewohnten Prozedere, dass einige Spieler dem U-23-Alter entwachsen und somit ab Sommer das Kontingent der älteren Spieler (drei Akteure, die älter als 23 sind, dürfen pro Partie eingesetzt werden) belasten würden, hat sich der eine oder andere durch gute Leistungen für höhere Aufgaben empfohlen. Im Sommer steht somit wieder ein größerer Umbruch an - weshalb die Planungen für die neue Spielzeit bereits auf Hochtouren laufen und man Anfang März bereits die ersten beiden Verpflichtungen getätigt hat.

Paschke und Jessen unterschreiben bis 2027

Von der Zweitvertretung des Hamburger SV hat die Borussia Felix Paschke gewinnen können. Der 20-Jährige ist defensiver Mittelfeldspieler und stand in der laufenden Regionalliga-Saison in jedem Spiel in der Startformation. "Auf seiner Position haben wir in der kommenden Saison den einen oder anderen Abgang zu verzeichnen. Felix soll diese Lücke schließen", sagt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder U 23, über Paschke, der seit 2016 für die Hamburger aufläuft. "Wir glauben, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird."

Die zweite Verstärkung kommt ebenfalls aus Hamburg, allerdings vom FC St. Pauli. Niklas Jessen ist ebenfalls 20 Jahre alt und zentraler Mittelfeldspieler, soll beim BVB allerdings in anderer Rolle zum Einsatz kommen. "Mit seinem Tempo und seinen Defensivqualitäten sehen wir in ihm einen rechten Verteidiger. Dass er die Position spielen kann, hat er schon in der U-19-Nationalmannschaft gezeigt", so Preuß über den gebürtigen Hamburger, der für die Nachwuchsmannschaften von St. Pauli und dem FC Bayern aufgelaufen ist.

Wie auch Paschke unterschreibt Jessen, in dieser Saison ebenfalls unverzichtbare Stammkraft in der Regionalliga Nord, einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027.