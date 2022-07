"Um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen": Touglo wechselt nach Berlin

Nikell Touglo schließt sich Viktoria Berlin an. Beim Drittliga-Absteiger will der 20-jährige Verteidiger seine Entwicklung vorantreiben.

Über zehn Jahre hatte Touglo bei Fortuna Düsseldorf gespielt und dabei mehrere Nachwuchsklassen durchlaufen. Zu einem Profieinsatz reichte es für den gebürtigen Ratinger mit togolesischen Wurzeln aber nicht. Lediglich einmal wurde er in der vergangenen Saison in den Zweitiga-Kader berufen.

Nun schlägt der Defensivmann ein neues Kapitel auf und geht in die Regionalliga Nordost zur Berliner Viktoria. "Nach über zehn Jahren bei Fortuna wollte ich mich verändern, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. Viktoria Berlin hat mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben", wird er von seinem neuen Klub zitiert.

"Nikell hat hier in den letzten anderthalb Wochen fußballerisch sowie menschlich einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein talentierter Spieler, der schon auf viel Erfahrung zurückgreifen kann, hat in der U23 von Fortuna Düsseldorf viele Partien gespielt und ist im besten Alter für die Weiterentwicklung", sagt Cheftrainer Semih Keskin über den Neuzugang aus Düsseldorf.