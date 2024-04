Ulmer schenken Bamberg 106 Punkte ein - Chemnitz düpiert Bonn

Im Sommer wechselt Head Coach Anton Gavel von ratiopharm Ulm nach Bamberg, am Samstag hielt er mit den Schwaben seinen zukünftigen Arbeitgeber in Schach. Primus Chemnitz bezwang die Telekom Baskets Bonn deutlich, Hinterbänkler Crailsheim wies Vechta in die Schranken.

Das reißt die Fans von den Sitzen: DeAndre Lansdowne (Chemnitz) hält sich nach seinem Treffer am Korb fest. IMAGO/Fotostand