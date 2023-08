Ulmer Remis bei Rückkehr - MSV punktet in Freiburg - Später Auer Sieg dank Thiel

Zum Drittliga-Auftakt fuhren unter anderem Dresden, 1860 und Viktoria Köln Siege ein. Ulm holte bei seiner Rückkehr ins Profigeschäft ein Remis. 1:1 trennten sich Freiburg und Duisburg, während Aue dank spätem Joker-Tor Ingolstadt bezwang.

Ulms Zähler bei der Rückkehr

Am Sonntag gab es großen Jubel in Ulm, denn der SSV hat bei seiner Rückkehr in den Profifußball einen Punkt eingefahren. Gegen den 1. FC Saarbrücken waren die Spatzen sehr früh in Rückstand geraten (Brünker, 2. Minute). Doch noch vor der Halbzeit gab's Elfmeter (Civeja an Jann), Reichert scheiterte zunächst an Keeper Paterok, brachte den Nachschuss aber im Kasten unter (41.). Weil Durchgang zwei bis auf Kerbers Platzverweis (76.) kaum mehr Höhepunkte zu bieten hatte, blieb es beim leistungsgerechten 1:1.

Sengers Kunstschuss und Freiburger Blitzstart

Überraschend frech präsentierte sich derweil der MSV Duisburg in seinem Gastspiel beim letztjährigen Zweiten SC Freiburg II. Bei den Zebras musste jedoch Kölle wegen Schulterproblemen früh raus, was zu einem kleinen Bruch im Spiel der Meidericher führte. Ein Kunstschuss von Senger (28.) bescherte den Gästen dennoch die Pausenführung, die nach Wiederanpfiff aber nur noch wenige Sekunden Bestand hatte: Fahrner führte den vielumjubelten Ausgleich herbei (46.). Danach verflachte das Spiel, ehe es zum Ende hin noch einmal Fahrt aufnahm. Weil aber sowohl Lee als auch Pledl auf der Gegenseite vergeben hatten, blieb es beim leistungsgerechten 1:1.

Dotchev beweist glückliches Händchen

Zum Ausklang dieses 1. Spieltags bat Erzgebirge Aue den MSV Duisburg zum Tanz. Beide Mannschaften investierten eifrig in ihr jeweiliges Offensivspiel, viele Chancen wollten dabei allerdings nicht herausspringen - und die, die es gab, wurden nicht genutzt. So roch es im Erzgebirge nach einer Nullnummer, zu der es aber nicht kam: Aues Coach Pavel Dotchev bewies nämlich mit der Hereinnahme von Thiel ein glückliches Händchen, denn nur Sekunden nach dessen Einwechslung veredelte der Joker einen missglückten Fallrückzieher von Meuer zum späten 1:0-Siegtreffer (90.).

Dresden hält Bielefeld nieder

Dynamo Dresden feierte zum Start in die Drittliga-Spielzeit einen verdienten 3:1-Heimsieg über Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Ein Eigentor von DSC-Neuzugang Belkahia (14.) läutete die Niederlage für die Kniat-Elf ein. Dynamos Neu-Kapitän Kutschke erhöhte vor der Pause vom Punkt, ehe Biankadi mit einem sehenswerten Volleyschuss zur Pause verkürzte (45.+4). Ein Ereignis-Doppelschlag zog den Ostwestfalen schließlich den Zahn: Erst veredelte Hauptmann einen schönen Ballvortrag der Sachsen (65.), ehe Mizuta wenig später nach grobem Foul an Kutschke im Mittelfeld glatt Rot sah (67.).

Starke lässt es krachen - Viktoria dreht Spiel

Topstart in die neue Saison: 1860 München schlägt den SV Waldhof. IMAGO/MIS

Gelungener Auftakt auch für 1860 München in die neue Saison. Die Löwen, die in dieser Saison wohl kleinere Brötchen backen müssen, setzten sich gegen Waldhof Mannheim mit 2:0 durch. Neuzugang Starke leitete die Führung mit einem fulminantem Weitschuss ein, der von Gästekeeper Bartels hinter die Linie prallte (12.). Der eingewechselte Lakenmacher sorgte im zweiten Durchgang und bei stimmungsvoller Kulisse für die Vorentscheidung (55.).

Ebenfalls drei Punkte sackte Viktoria Köln ein. Nach Rückstand durch Sessa (28.) drehte die Janßen-Elf das Duell mit dem SC Verl durch Tore von Philipp (35.), Bogicevic (58.) und Koronkiewicz (72.) noch in einen 3:1-Heimerfolg.

Punkteteilungen in Regensburg und Münster

Jahn Regensburg und der bayrische Rivale SpVgg Unterhaching trennten sich im Duell Ab- gegen Aufsteiger mit 1:1. Die über weite Strecken überlegenen Hausherren führten durch Viet (20.), der in der 52. Minute aus einem Meter Entfernung die Top-Chance auf das 2:1 liegen ließ. Für Haching traf der junge Schweizer Keller bei seiner Drittliga-Premiere bereits vier Minuten nach dem Rück- zum letztlichen Endstand.

Eine Nullnummer boten der VfB Lübeck und der SV Sandhausen ebenfalls in einem Vergleich zwischen Auf- und Absteiger. Die Marzipanstädter zeigten eine gute Leistung und ließen gegen Hennings & Co. wenig zu.

Pickepackevoll war indes das Stadion in Münster: Liga-Rückkehrer SC Preußen empfing den westfälischen Rivalen Borussia Dortmund II bei bester Atmosphäre. Tore wollten dann aber keine fallen, wobei die Gastgeber die besseren Chancen hatten.

HFC feiert Dreier zum Liga-Auftakt

Den Saisonauftakt am Freitagabend hatte der Hallesche FC mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen für sich entschieden. Für die Ristic-Elf trafen Baumann (2.) und Baumgart (39.) vor dem Pausenpfiff. Danach hatte RWE seine Chancen, kam aber lediglich durch Young (69.) zu einem Torerfolg.