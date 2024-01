Neuzugang Kastanaras ebnet Ulm den Weg - Hobsch vergibt vom Punkt

Ulm schreibt weiter an seiner Fabelsaison. Die Spatzen bezwingen offensivschwache Unterhachinger im Aufsteigerduell durch Tore von Higl und Neuzugang Kastanaras verdient mit 2:0.

Engagierter Zweikampf in Aalen: Unterhachings Kapitän Josef Welzmüller nimmt Felix Higl im Tackling den Ball ab. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Ulm-Coach Thomas Wörle begann das neue Kalenderjahr mit Neuzugang Strompf und Stoll in der Startformation, Geyer und Allgeier blieben im Vergleich zum 1:2 in Saarbrücken erst einmal draußen - ebenso wie der andere Neuzugang Kastanaras.

Unterhachings Trainer Marc Unterberger stellte nach dem 1:2 gegen Regensburg vor Weihnachten auf drei Positionen um und gab dem zurückkehrenden Josef Welzmüller die Kapitänsbinde. Lamby und Stiefler rückten ebenfalls rein, während Keller (5. Gelbe Karte), Schwabl und Hoops fehlten.

Hachinger Proteste nach dem 0:1

Die Startphase im Ausweichspielort Aalen ging klar an die gastgebenden Ulmer, die durch Chessa eine erste Großchancen noch ausließen (15.). Vier Minuten später verlieh Higl der Überlegenheit mit einem wuchtigen Fernschuss zum 1:0 Ausdruck (19.). Die SpVgg reklamierte vergeblich, dass Hobsch zuvor im Mittelfeld von Strompf gefoult worden sei.

Anschließend agierten die Oberbayern zusehends auf Augenhöhe, hatten aber Glück, dass Rösch Ulm nach einer missglückten Eckenvariante der Gäste beim Konter einen völlig missglückten Lupfer als Abschussvariante wählte (38.)

Scienza und Kastanaras setzen Akzente

Durchgang zwei sah aktivere Hachinger, die weiterhin nicht gefährlich durchkamen - auch nicht nach Fetschs Einwechslung (62.). Auch der SSV wechselte, Kastanaras kam zu seinem Debüt im Ulmer Trikot (64.). Die Chance zur Vorentscheidung in diesem Spiel verhinderte zunächst Vollath mit einer guten Parade gegen Scienzas Schlenzer (65.). Auch Kastanaras konnte den Deckel in der 81. Minute mit einem Heber nach Konter nicht draufmachen - drüber.

Sechs Minuten später wurde dann doch noch ein gelungenes Debüt draus für den vom VfB gekommenen Angreifer. Im Zusammenspiel mit Liga-Topspieler Scienza kam Kastanaras frei vor Vollath an den Ball, wackelte den Schlussmann aus und schob ins leere Tor ein (87.).

Spannung hätte angesichts sechs Minuten Nachspielzeit in der 90. Minute noch einmal aufkommen können, doch Hobsch scheiterte mit einem selbst herausgeholten Foulelfmeter (Allgeier schubste in den Augen des Schiedsrichters etwas zu deutlich) am gut reagierenden Ortag. Damit war die Luft raus.

Ulm spielt im Rahmen der englischen Woche in der 3. Liga am Mittwochabend auf der Alm in Bielefeld (19 Uhr), Haching empfängt zur selben Zeit Schlusslicht SC Freiburg II.