Scienza setzt der Ulmer Negativserie ein Ende

Nach drei Niederlagen hat sich der SSV Ulm 1846 Fußball mit einem Sieg zurückgemeldet. Die Spatzen bezwangen die Reserve des SC Freiburg mit 2:1 und haben damit den Relegationsplatz nach wie vor im Blick. Der Weg zum Befreiungsschlag war allerdings kein leichter.

Während Ulms Coach Thomas Wörle nach dem 0:2 in Regensburg von Änderungen absah und dieselbe Startelf auf den Rasen schickte, nahm sein Gegenüber Thomas Stamm drei Wechsel vor. Nach dem 2:2 gegen Preußen Münster begannen Yilmaz, Bichsel und Breunig für Bouebari, Lienhard und Johansson.

Scienza macht Betrieb

Ulm fand besser in die Partie und gab schon nach weniger als 120 Sekunden in Person von Scienza den ersten Schuss ab. Ohnehin war der 25-Jährige ein Aktivposten in der Anfangsphase. Als die Spatzen dann in Führung gingen, hatte Scienza seine Füße allerdings nicht im Spiel: Brandt bediente Chessa - und dessen Schuss, der abgefälscht wurde und zur Bogenlampe mutierte, landete hinter Freiburgs Torwart Uphoff im Netz (21.).

Es war die verdiente Führung, weil die Gäste bis zu diesem Zeitpunkt keinen Zugriff fanden, doch dann wurde Ulm zu passiv. Freiburg steigerte sich, gab durch Al Ghaddioui einen ersten Schuss ab (36.) und kam schließlich zum Ausgleich: Nach einer Ecke blieb der Sport-Club dran - und letztendlich war es Stark, der den Ball über die Linie drückte (45.).

Herrliches Tor zum 2:1 für Ulm

Das 1:1 war die Quittung für die Ulmer Zurückhaltung nach dem Führungstreffer, die Spatzen zeigten allerdings eine Reaktion. Die zweite Hälfte war noch keine fünf Minuten alt, da traf Scienza nach einer zu kurz geratenen Kopfballabwehr von Breunig mit einem satten Schuss in den Winkel - 2:1 für Ulm (49.).

Freiburg war erneut schlecht aus der Kabine gekommen und schaffte es im Verlauf der zweiten Hälfte nicht mehr, die Gastgeber ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So blieb es letztendlich beim 2:1 für die Ulmer, die bis zum Schluss zwar ein hartes Stück Arbeit leisten mussten, um den Vorsprung ins Ziel zu bringen, am Ende aber ihren Negativtrend hinter sich ließen.

Am kommenden Samstag (16.30 Uhr) können die Spatzen nachlegen. Dann sind sie bei Viktoria Köln zu Gast. Bereits am Dienstag (19 Uhr) empfängt Freiburg II den Halleschen FC zu einem Nachholspiel.