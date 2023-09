Trotz Walkers Premierentreffer: England lässt gegen die Ukraine Federn

England hat erstmals in dieser EM-Qualifikation nicht gewonnen. Gegen die Ukraine taten sich weitgehend überlegene Three Lions oft zu schwer und kamen nach einem tollen Kane-Assist nur zum Ausgleich.

England begann hinten mit Guehi für den verletzten Stones. Die Offensive um Saka, Bellingham, Maddison und Kane stand zu Beginn im Fokus, auch wenn sie zunächst keine Gefahr entfachte - die Three Lions dominierten direkt.

Zinchenko trifft mit erstem Ukraine-Torschuss

Je länger das Spiel ging, desto mutiger wurde die Ukraine um Arsenals Zinchenko und Chelseas Mudryk. Fast hätte der Außenseiter von einer Fehlerkette über Saka und Rice profitiert, Walker war noch vor Mudryk am Ball (20.). Dennoch belohnte sich die Ukraine: Nach Balleroberung von Sudakov ging es schnell nach vorne und Zinchenko sorgte mit dem ersten Torschuss seiner Farben für das 1:0 (26.)

Das Team von Gareth Southgate wirkte spätestens ab dem Gegentor verunsichert. Maddison nahm zudem ein Zuspiel von Bellingham so schwach mit, dass eine gute Chance vertan wurde (36.). England blieb jedoch dran und durfte sich bei Kane und Walker bedanken: Der Stürmer des FC Bayern spielte den Verteidiger mit einem super Diagonalball frei - und Walker traf in seinem 77. Länderspiel erstmals (41.).

Gruppe C Tabelle

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Three Lions wieder das Kommando und suchten das Risiko. Offensiv ging jedoch weiter wenig, Maguire verpasste nach einer Ecke eine gute Chance (54.).

Saka trifft nur das Aluminium

England blieb dran und hätte sich nach gut einer Stunde fast belohnt, allerdings traf Saka nur die Latte, weil Ukraines Torwart Bushchan noch mit dem Fingerspitzen am Schuss dran war (59.).

Der Favorit um Kapitän Kane biss sich vorne fest, es fehlte aber an Ideen. Die Ukraine spielte weiterhin mutig nach vorne, doch auch sie entwickelte keine Durchschlagskraft. So blieb es beim 1:1. Erstmals ließ England in dieser EM-Qualifikation Federn.

Der Tabellenführer aus Großbritannien gastiert am Dienstag (20.45 Uhr) in einem Freundschaftsspiel beim Rivalen aus Schottland. Zeitgleich muss die Ukraine in Italien ran und in Gruppe C um Platz zwei kämpfen.