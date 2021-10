Uerdingen legt im Angriff mit Terada nach

Neuzugang für den KFC Uerdingen: Der West-Regionalligist verpflichtete den zuletzt vereinslosen Shun Terada.

Dabei ist Terada in der vierten Liga kein unbeschriebenes Blatt. Für den SV Straelen sowie zuletzt Rot-Weiß Oberhausen erzielte der Japaner in 68 Drittligapartien 20 Tore. "Mit ihm bekommen wir einen bekannten und erfolgreichen Stürmer, der seine Qualitäten in der Liga bereits unter Beweis gestellt hat", wird der Vereins-Vorsitzende Damien Raths auf der KFC-Website zitiert.

Damit haben die Uerdinger binnen weniger Tage zwei drittligaerprobte Akteure verpflichten können. Erst am vergangenen Mittwoch hatte Luca Jensen beim KFC unterschrieben. "Mit den Verpflichtungen von Shun und Luca Jensen untermauern wir als KFC Uerdingen, dass wir uns noch lange nicht geschlagen geben", sagte Raths. Uerdingen liegt in der aktuellen Tabelle der Regionalliga West auf dem drittletzten Rang und musste erst am Wochenende eine historische 0:11-Niederlage gegen Rot-Weiss Essen einstecken. Zudem wurde Uerdingen vom Westdeutschen Fußballverband mit dem Abzug von neun Punkten bestraft, nachdem der Klub im Sommer einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eröffnet hat.

Trotz der eher trüben Aussichten sieht der 28-jährige Terada seiner neuen Aufgabe hoffnungsvoll entgegen: "Ich freue mich, dass ich meinen Beitrag zu diesem spannenden Neustart eines großen Traditionsvereins leisten kann", sagt Terada. "Wir haben viele gute Gespräche geführt, die Verantwortlichen haben mich überzeugt und mir gezeigt, dass sie mich unbedingt haben wollten. Gemeinsam werden wir alles geben, um den Klassenerhalt zu schaffen."