TuS Koblenz setzt auf das Potenzial von U-21-Nationalspieler German Kurbashyan

Die TuS Koblenz setzt in der bald beginnenden Oberliga-Saison stark auf junge Kräfte. Am Freitag vermeldete der ehemalige Zweitligist die Verpflichtung des Regionalliga-erfahrenen German Kurbashyan vom Stadtnachbarn Rot-Weiß Koblenz.

Mit German Kurbashyan findet ein armenischer U-21-Nationalspieler den Weg zur TuS Koblenz. In der Vorsaison spielte der 21-jährige Angreifer für den Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz, für den er auf sieben Einsätze kam. In seiner Vita hat Kurbashyan auch die Stationen 1. FC Köln und SpVgg Greuther Fürth stehen, für die er im Nachwuchs Bundesliga spielte.

Jetzt soll er den Schängeln in der Oberliga helfen. Trainer Anel Dzaka sagt in einer Meldung des Vereins: "Mit German haben wir einen weiteren Spieler mit Potenzial verpflichtet, der unseren Kader weiter verstärken wird. Wir haben jetzt viele talentierte Jungs mit unterschiedlichen Stärken in der Offensive, die sich in der kommenden Saison beweisen können." Kurbashyans Vertrag bei der TuS ist zunächst auf ein Jahr befristet.