Türkgücü: Schulden bei der Konkurrenz

Der Nächste, bitte! Mit Türkgücü München hat kürzlich ein weiterer, investorengesteuerter Drittligist einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Leidtragender ist unter anderem mal wieder die Konkurrenz.

Denn im Sommer 2021 ging der Emporkömmling, den das Geld von Hauptanteilseigner Hasan Kivran von der 6. in die 3. Liga beförderte, noch auf Einkaufstour und eiste mit Paterson Chato einen Profi mit Zweitligaformat vom SV Wehen Wiesbaden los. Knapp 200.000 Euro waren den Münchnern die Dienste des kampfstarken Defensivallrounders wert. Vollständig bezahlt aber ist der Transfer noch nicht. Nach kicker-Informationen schuldet Türkgücü dem SVWW in der Sache Chato noch eine sechsstellige Summe. Ob es für weitere Transfers noch Ausstände gibt, wollte Türkgücü auf Anfrage nicht beantworten. Der Insolvenzantrag verbiete es, dass sich Offizielle zu Interna äußerten, teilte ein Klubsprecher auf Nachfrage mit.

Erst vor etwa einem Jahr hatte mit dem KFC Uerdingen ein weiterer, investorengesteuerter Klub aus der 3. Liga den Gang in die Insolvenz antreten müssen. Nach der Misswirtschaft der Ära Mikhail Ponomarev droht aktuell der Absturz in die Oberliga. Dazu kommt noch der 1. FC Kaiserslautern, der die Gunst der Stunde, die wegen der Pandemie aufgeweichten Insolvenzkriterien, nutzte und sich in Eigenverwaltung eines Großteils seiner Altlasten entledigte. Auch hier war die Konkurrenz geprellt, für die Transfers Philipp Hercher (Sonnenhof Großaspach) und Janik Bachmann (Würzburger Kickers) zum FCK blieben hohe Summen offen.

Das finanzielle Gebaren mancher Drittligisten wirft allerhand Fragen auf, auch an den Ligabetreiber DFB, der Türkgücü wegen des Insolvenzantrags und nicht gedeckter Liquiditätslücken nun insgesamt elf Punkte abzog. Speziell diese: Was haben die Türkgücü-Macher an Liquiditätsnachweisen in der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt/Main hinterlegt? Bargeld? Bürgschaften? Oder doch eher Lotto-Scheine in der Hoffnung auf sechs Richtige samt Superzahl?

Ein ausführliches Hintergrundstück zum Insolvenzantrag von Türkgücü München und zu den wirtschaftlichen Problemen der Drittligisten lesen Sie in der Montagausgabe des kicker (bereits ab Sonntagabend als eMagazine).