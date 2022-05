Türkgücü erhält Regionalliga-Lizenz - Kayabunar neuer Trainer

Türkgücü München hat eigenen Angaben zufolge die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison erhalten, muss aber noch die Stadionfrage endgültig klären. Fest steht auch der neue Coach.

Alper Kayabunar steigt vom Co- zum Cheftrainer bei Türkgücü München auf. imago images/Lackovic

Türkgücü München hat am Mittwoch vermeldet, dass es den Zulassungsbescheid für die Regionalliga Bayern vom zuständigen Bayerischen Fußball-Verband (BFV) erhalten habe. Bereits bekannt ist, dass der Drittliga-Absteiger nach dem Rückzug vom Drittliga-Spielbetrieb seine Heimspiele im Grünwalder Stadion und in Fürstenfeldbruck austragen möchte. Letzteres hatte allerdings für Irritationen seitens der Stadt gesorgt, die sich mit Blick auf die geplanten Modernisierungsmaßnahmen im Stadion des SC Fürstenfeldbruck nicht ausreichend informiert sah.

Nach Türkgücü-Angaben gab es allerdings in dieser Sache am Dienstag einen Austausch mit Bürgermeister Erich Raff (CSU) und weiteren Vertretern der Stadt. "Das Ziel ist eine zügige Erledigung und Umsetzung der offenen Punkte, damit der Spielbetrieb pünktlich aufgenommen werden kann", heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Klar ist inzwischen, wer Türkgücü München in der kommenden Spielzeit trainieren wird. Alper Kayabunar übernimmt den Cheftrainer-Posten, den zuletzt der Österreicher Andreas Heraf innehatte. Kayabunar ist seit 2014 in verschiedenen Funktionen bei Türkgücü tätig, zuletzt fungierte er als Co-Trainer unter Heraf. Der 36-jährige Münchner soll Türkgücü in der Regionalliga wieder zum Erfolg führen.