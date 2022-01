Tuchel ist FIFA-Welttrainer 2021 und verlängert deutsche Serie

Zum dritten Mal in Serie ist ein deutscher Coach zum FIFA-Welttrainer des Jahres gewählt worden. Thomas Tuchel folgte am Montagabend auf Jürgen Klopp, der in den vergangenen beiden Jahren triumphiert hatte.

Damit krönte Tuchel sein außergewöhnliches Jahr 2021. Fast exakt zwölf Monate ist es her, dass er beim FC Chelsea Frank Lampard ablöste. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Londoner auf Rang neun der Premier League gelegen - und dies, obwohl Klubboss Roman Abramovich nach der Transfersperre im Sommer 2020 für fast einer Viertelmilliarde Euro Spieler eingekauft und unter anderem die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz verpflichtet hatte.

Binnen kurzer Zeit verpasste Tuchel dem strauchelnden Star-Ensemble eine passende Struktur. Chelsea eilte fortan von Erfolg zu Erfolg, erst Anfang April setzte es die erste Niederlage unter Tuchel. Tuchel führte die Blues noch auf den wertvollen vierten Platz und - zu Jahresbeginn fast noch unvorstellbar - zum Triumph in der Champions League (1:0 im Finale gegen Manchester City).

"Es ist surreal und ich fühle mich sogar ein bisschen unwohl", sagte der 48-Jährige am Montagabend bei der FIFA-Gala per Videoschalte. "Ich genieße die Reise, den Klub und den Moment, in dem ich mit gerade befinde", so Tuchel und lobte das Umfeld des FC Chelsea: "Ich bin dankbar, dass ich so viel Unterstützung in einem so kompetitiven Klub erfahre", sagte er und versprach: "Wir wollen die beste Version von uns sein und wollen uns auf dem höchsten Level messen."

Für Chelsea war es ein triumphaler Abend, weil vor Tuchel bereits die Engländerin Emma Hayes als beste Trainerin eines Frauen-Teams ausgezeichnet worden war. Tuchel sprach ihr in seiner Laudatio seine Wertschätzung aus: "Ich freue mich sehr für Emma. Die Frauen-Teams machen einen herausragenden Job."

Vierter deutscher Trainer ausgezeichnet

Tuchel ließ bei der Wahl unter allen aktuellen Trainern und Kapitänen der Männer-Nationalmannschaften, Medienvertretern und auf der FIFA-Website registrierten Fans den italienischen Nationalcoach Roberto Mancini, der die Squadra Azzurra im letzten Juni zum EM-Triumph geführt hatte, und ManCity-Coach Pep Guardiola hinter sich. Als Bewertungszeitraum galt die Saison 2020/21.

Tuchel ist somit der insgesamt vierte deutsche Coach, der die seit 2010 vergebene Auszeichnung in Empfang nehmen durfte. Vor Klopp in den beiden Vorjahren waren 2013 Jupp Heynckes nach seinem Triple mit den Bayern sowie 2014 Weltmeister-Coach Joachim Löw ausgezeichnet worden. Hansi Flick hatte sich im Vorjahr überraschend Klopp geschlagen geben müssen.