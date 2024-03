TSV Rain/Lech: Zurawka ersetzt Bulik im Sommer

Der Bayernligist TSV Rain/Lech wird im Sommer einen Trainerwechsel vollziehen. David Bulik verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger heißt Sven Zurawka.

Erstmals seit rund zwölf Monaten ist es wieder etwas ruhiger geworden um den TSV Rain/Lech. Vereinsinterne Turbulenzen, der Abstiegs aus der Regionalliga Bayern und nicht zuletzt viele Trainerwechsel hatten den Verein seit Februar 2023 immer wieder negativ in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Mittlerweile hat sich der einstige Chaos-Klub aber stabilisiert und steht nach drei Siegen zum Jahresauftakt im gesicherten Mittelfeld der Bayernliga Süd. Dennoch wird es beim TSV im Sommer zum wiederholten Male Änderungen auf dem Trainerposten geben.

Wie das Sportportal "Fupa" am Freitagmorgen vermeldete, wird Chef-Trainer David Bulik, der seit Anfang November vergangenen Jahres die Zügel bei den Lechstädtern in der Hand hält, sein Amt auf eigenen Wunsch im Sommer niederlegen. Die Gründe sind dabei familiärer Natur. Dem 40-Jährigen sei der Aufwand, den das Traineramt bei einem Bayernligisten erfordert, schlicht und einfach zu groß, sodass er kaum noch Zeit für seine Familie hätte. Sportlich sahen die Vereinsverantwortlichen zwar eigentlich keinen Grund für eine Trennung, in einem einvernehmlichen Gespräch zeigten die Entscheidungsträger um den Sportlichen Leiter Jürgen Meissner aber Verständnis für den Entschluss des Trainers.

Zurawka wird Trainer Nummer vier

Buliks Nachfolger steht indes auch schon fest. Sven Zurawka soll die sich auftuende Lücke auf dem Trainerposten füllen. Zuletzt war der 28-Jährige als Co-Trainer beim FC Ingolstadt II im Einsatz. Im Sommer wird er den A-Lizenz-Lehrgang abschließen. Nach Martin Weng, Maximilian Käser, Tjark Dannemann und David Bulik wird Zurawka somit der vierte Trainer des TSV Rain/Lech binnen 13 Monaten.