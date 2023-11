Bulik wird Cheftrainer beim TSV Rain/Lech

Der TSV Rain/Lech hat einen neuen Trainer präsentiert. Mit David Bulik soll ein ehemaliger Spieler den taumelnden Regionalliga-Absteiger zum Klassenerhalt führen.

Rund zwei Wochen ist es her, dass sich der TSV Rain/Lech von seinem Cheftrainer Tjark Dannemann getrennt hat. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern und dem Umbruch im Sommer hatte der TSV mit Anlaufschwierigkeiten in der fünftklassigen Bayernliga Süd zu kämpfen. Die magere Punkteausbeute von 18 Punkten aus 16 Spielen hatte die Schwaben bedrohlich nahe an die Abstiegsränge rutschen lassen - und Chefcoach Dannemann schließlich den Kopf gekostet.

Unter der interimsmäßigen Leitung von Günther Reichherzer hat sich die Lage beim TSV zwar nicht verschlechtert - mit 21 Zählern steht Rain nach wie vor hauchzart vor den Relegationsplätzen-, die Mission Klassenerhalt soll nun jedoch mit einem mehr oder weniger neuen Gesicht an der Seitenlinie angepackt werden. David Bulik heißt der Mann, der die Lechstädter nach einem turbulenten Kalenderjahr 2023 endlich in ruhigere Gewässer manövrieren soll. In einem persönlichen Gespräch zwischen Sportchef Jürgen Meissner und dem neuen Trainer soll die Chemie sofort gestimmt haben und eine Einigung erzielt worden sein, ohne dabei einen unüberlegten Schnellschuss zu riskieren.

Feuerprobe in Sonthofen

Am Lech ist Bulik für langjährige TSV-Fans sicherlich kein Unbekannter. Von 2006 bis 2010 gehörte der heute 39-Jährige viele Jahre zur Landes- und Bayernligamannschaft des TSV und absolvierte dabei über 100 Pflichtspiele. Als Trainer stand Bulik zuletzt beim Augsburger Kreisligisten ASV Hiltenfingen in der Verantwortung. In Rain tritt er nun seinen ersten Posten in der Bayernliga an. Im Verfolgerduell mit dem 1. FC Sonthofen wartet am Samstag bereits der erste Prüfstein auf Bulik.