TSV Rain/Lech schasst Coach Dannemann

Regionalliga-Absteiger TSV Rain/Lech nimmt einen Wechsel auf der Trainerposition vor: Der junge Tjark Dannemann muss das Team abgeben - auch der jüngste Sieg in Kottern half da nichts.

Bayernliga Süd Spieltag

Tabelle

Schon in der vergangenen Spielzeit, damals in der viertklassigen Regionalliga, schlingerte der TSV Rain/Lech ordentlich. Es gab Probleme mit den Geldgebern, Unruhe mit Trainern und Spielern, von Zwangsabstieg war die Rede, gar schien die sportliche Existenz in Gefahr. Zwar spielte das Team die Saison zu Ende, landete aber knapp unter dem Strich; in der aktuellen Spielzeit aber konnte der TSV immerhin mit einem konkurrenzfähigen Team in der Bayernliga Süd an den Start gehen.

Unter dem jungen Coach Tjark Dannemann (25) landete man dort nach 16 Spieltagen auf Rang zwölf - und damit immerhin knapp über der Roten Zone. Zuletzt gelang dem Team aus dem Landkreis Donau-Ries ein wichtiger 1:0-Erfolg beim TSV Kottern. Es war Sieg Nummer fünf in dieser Spielzeit - der aber dennoch nicht reichte, um Dannemann den Job zu retten. Am Dienstag gab der Verein nach Informationen der "Augsburger Allgemeine" die Trennung vom jungen Chefcoach bekannt, der im Mai 2023 als Lösung für die neue Spielklasse vorgestellt wurde.

Man habe sich in vielen Partien nicht gut präsentiert, im Abstiegskampf elementar wichtige Dinge seien oft unzureichend gewesen, das Erreichen der Ziele geriet entsprechend in Gefahr, so Rains Sportlicher Leiter Jürgen Meißner. Und der Coach selbst? Er blicke mit Stolz auf die geleistete Arbeit zurück, wird Dannemann zitiert. Mit welchem Personal es nun weitergeht bei den Schwaben, ist noch offen. Am kommenden Samstag wartet im Heimspiel gegen den SV Erlbach eine weitere hohe Hürde.