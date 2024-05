TSG verpflichtet belgisches Talent Delacauw

Die TSG Hoffenheim hat Feli Delacauw verpflichtet, zur neuen Saison wechselt die 22-Jährige von Fortuna Sittard in den Kraichgau. Cheftrainer Stephan Lerch findet bereits lobende Worte für den Neuzugang.

Nach Chiara Hahn hat die TSG ihren nächsten Neuzugang vorgestellt. Feli Delacauw wird zur kommenden Saison den aktuellen Tabellenvierten verstärken. Die 22-Jährige kommt aus der Eredivisie von Fortuna Sittard in den Kraichgau. In den Niederlanden wusste die Mittelfeldakteurin zu überzeugen und traf in 18 Partien sechsmal. Bei der TSG trifft sie auf ihre Landsfrau Jil Janssens, die ihre Fußballschuhe schon seit letzter Saison für Hoffenheim schnürt. "Wir freuen uns sehr, dass wir das nächste Talent aus Belgien für uns gewinnen konnten", erklärte Stephan Lerch, sportlicher Leiter und Cheftrainer der TSG.

Lerch: "Sie bringt viel Potenzial mit"

Die felxibel einsetzbare Box-to-Box-Spielerin kann Erfahrungen auf internationalem Parkett vorweisen. Neben acht Einsätzen in der Champions League ist sie auch belgische Nationalspielerin. Für die "Red Flames" kam Delacauw bereits 27-mal zum Einsatz und feierte Anfang April auch ihr Tordebüt in der Naionalmannschaft. "Feli hat bei ihren Einsätzen für die belgische Nationalmannschaft schon gezeigt, dass sie sich auf internationalem Niveau beweisen kann. Sie bringt viel Potenzial mit und wir sind uns sicher, dass sie bei der TSG die nächsten Schritte gehen kann", analysierte Lerch. Bei der TSG soll die laufstarke und mit körperlicher Präsenz spielende Delacauw langsam an das Nieveau herangeführt werden.

Delacauw unterschreibt Vertrag bis 2026

Delacauw selbst zeigte sich nach knappen zwei Jahren in den Niederlanden vorfreudig hinsichtlich ihres Wechsels: "Ich freue mich sehr darauf, ab der kommenden Saison für die TSG Hoffenheim zu spielen. Ich hoffe, dass ich mich weiterentwickeln und mit der Mannschaft gute Ergebnisse erzielen kann". Die 22-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet.