Champions League im Visier: Bremens Hahn wechselt nach Hoffenheim

Chiara Hahn wird ihren auslaufenden Vertrag beim SV Werder Bremen nicht verlängern und nach Saisonende zur TSG Hoffenheim wechseln. Dort unterschreibt sie einen Vertrag bis Sommer 2026.

Erst im Januar 2022 hatte sich Chiara Hahn dem SV Werder Bremen angeschlossen, nachdem sie zuvor für zwei Jahre bei den South Florida Bulls gespielt hatte. Die 22 Jahre alte Hessin, die bei Eintracht Frankfurt beziehungsweise dem 1. FFC Frankfurt ihre Ausbildung durchlief, kam seither in 26 Bundesliga-Partien für den SV Werder zum Zug, in der laufenden Spielzeit stand sie bei 16 ihrer 17 Einsätze in der Startformation.

Champions-League-Aspirant TSG Hoffenheim hat nun zugeschlagen und sich die Dienste der Mittelfeldspielerin gesichert, deren Vertrag in Bremen zu Saisonende ausläuft. "Chiara ist eine sehr spannende Spielerin, die über einen guten Offensivdrang verfügt und eine starke Saison in Bremen gespielt hat. Zudem bringt sie eine gewisse Physis mit, die unserem Team guttun wird", sagt Stephan Lerch, Sportlicher Leiter und bis Sommer Trainer bei der TSG, über Hahn. "Auch ihre Erfahrungen, die sie während ihrer Zeit in den USA gesammelt hat, haben sie vorangebracht. Deshalb freuen wir uns auf eine Spielerin, die flexibel einsetzbar ist, gerne in die Tiefe geht und eine hohe Dynamik in ihren Aktionen besitzt. Sie selbst hat ambitionierte Ziele und klare Vorstellungen, weshalb sie mit ihrem Charakter hervorragend zu uns passen wird."

Die Qualifikation für die Champions League sollte weiterhin unser Ziel sein. Chiara Hahn

Hahn, die in Hoffenheim einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieb, sieht bei der TSG "eine gute Perspektive, um mich weiterzuentwickeln. Meine ersten Eindrücke vom Verein sind sehr positiv und es ist ein perfektes Umfeld für meinen nächsten Karriereschritt. Ich möchte mich mit meinen Stärken ins Team einbringen und gemeinsam ab Sommer mit meinen Mitspielerinnen erfolgreichen Fußball spielen. Die Qualifikation für die Champions League sollte weiterhin unser Ziel sein."