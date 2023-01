Keine Chance gegen Tschechien: DEB-Team kassiert zweite klare Pleite

Nach einer knappen Niederlage gegen Schweden, einem Debakel gegen Kanada und einem Erfolg gegen Österreich verlor die deutsche U-20-Auswahl in Halifax gegen Tschechien erneut deutlich.

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat die Gruppenphase mit einer deutlichen Niederlage beendet. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag Tschechien in Halifax mit 1:8.



Veit Oswald (33.) erzielte am Samstag das einzige Tor für die Auswahl des DEB. Den Einzug in die Runde der letzten Acht hatte die deutsche Mannschaft bereits am Freitag (Ortszeit) durch einen 4:2-Sieg gegen Österreich gesichert. Zuvor hatte es eine 2:11-Pleite gegen Rekordweltmeister Kanada und eine denkbar knappe Niederlage gegen Schweden gegeben.

USA Gegner im Viertelfinale

"Die Tschechen sind in allen Belangen sehr, sehr gut und gehören läuferisch, technisch und körperlich zu den Top-Nationen", hatte Abstreiter bereits vor dem dritten Gruppenspiel gesagt: "Für uns gilt es, dieser Intensität standzuhalten und zum Ende der Vorrunde nochmal ein gutes Spiel zu machen, was gleichzeitig auch als Vorbereitung auf das Viertelfinale zählt."



DEB-Coach Abstreiter hatte den Einzug unter die besten acht Teams vor dem Turnier als Minimalziel ausgegeben. Deutschland, das bereits bei der vergangenen WM bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, trifft in der K.-o.-Runde auf die USA, die sich im entscheidenden Spiel der Gruppe B gegen Finnland (6:2) Platz eins in der Gruppe gesichert hatte.