Trotz Verletzungsproblemen: 1860 will "wieder viele Tore schießen"

1860 München setzte mit dem Erfolg in Dresden ein Ausrufzeichen. Gegen den VfB Oldenburg soll der nächste Sieg folgen - allerdings plagen die Löwen Verletzungsprobleme.

Die Pokal-Niederlage gegen den BVB ist abgehakt. Stattdessen wollen die Löwen am Samstag (14 Uhr, LIVE bei kicker) gegen den VfB Oldenburg an den Auftaktsieg in der 3. Liga gegen Dynamo Dresden anknüpfen, als das Team von Michael Köllner den Zweitliga-Absteiger mit 4:3 niederrang. Das Spiel verdeutlichte die Offensivstärke der Münchner, die sie schon im Vorjahr ausgezeichnet hatte. "Wir sind voller Hoffnung, dass wir diese Saison wieder viele Tore schießen", sagte Köllner auf der Pressekonferenz.

Bär fällt voraussichtlich bis zum Jahreswechsel aus

Allerdings muss der Coach auf seinen Top-Torjäger Marcel Bär verzichten. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison musste aufgrund einer Sprunggelenkverletzung operiert werden und wird vermutlich in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Im Sturmzentrum ist deshalb jetzt vor allem der 22-jährige Fynn Lakenmacher gefordert. Doch auch der genesene Neuzugang Joseph Boymaba trainierte zuletzt wieder vollumfänglich mit und stellt gegen Aufsteiger eine Option dar.

In der Defensive werden dem Klub aus Giesing zudem Fabian Greilinger und Semi Belkahia fehlen. "Wir hoffen, dass Belkahia im August wieder dabei ist", so Köllner, der seine Mannschaft aber nichtsdestotrotz auf der Innenverteidiger-Position gut aufgestellt sieht. Mittelfeldspieler Nathan Wicht muss zudem wegen Hüftbeschwerden passen.

Oldenburg ist ein unangenehmer Gegner. Die Mannschaft ist eingespielt. Michael Köllner

Vom Gegner erwartet Köllner eine gewisse Aufstiegseuphorie. "Oldenburg ist ein unangenehmer Gegner. Die Mannschaft ist eingespielt. Die Aufgabe wird herausfordernd, aber wir wollen zu Hause drei Punkte holen", stellte der 52-Jährige klar. Seine Elf müsse schlau attackieren, sonst werde man durch Konter bestraft.

Die Zuschauer an der Grünwalder Straße sollen mithelfen, einen perfekten Ligastart mit sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen hinzulegen. "Wir bereiten uns akribisch vor und hoffen, dass die Fans uns morgen wieder antreiben", betonte Köllner. "Wir freuen uns auf unser erstes Liga-Heimspiel."