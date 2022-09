Trotz "großer Wucht" der Gäste-Fans: Kleine will auch gegen Dresden punkten

Lediglich zwei Unentschieden konnte Bayreuth aus den letzten sechs Partien mitnehmen. Im Spiel gegen Dynamo Dresden erwarten die SpVgg gleich mehrere Herausforderungen.

In Bayreuth blickt man auf einen wie erwartet schweren Saisonstart zurück. Nach neun Spieltagen steht der Drittliga-Aufsteiger mit der schlechtesten Tordifferenz und nur einem Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die letzte Partie vor der Länderspielpause blieb Bayreuths Trainer Thomas Kleine allerdings positiv in Erinnerung: Während man "gerade in der ersten Halbzeit noch viele Ballverluste hatte", zeigten die "Altstädter" in der zweiten Hälfte ein ganz anderes Gesicht und belohnten sich schließlich mit dem späten Ausgleichstreffer in Oldenburg.

"Ausgeglichener Kader" muss Ausfälle auffangen

Im bevorstehenden Duell mit Dresden muss Kleine weiterhin auf "zwei wichtige Spieler" verzichten: Innenverteidiger Edwin Schwarz (muskuläre Verletzung) und Rechtsaußen Daniel Steininger (Aufbautraining nach Schulterverletzung) fallen auch gegen Dynamo aus. Mit dem gelb-gesperrten Felix Weber, dem erkrankten Moritz Heinrich und mit Patrick Weimar, der sich im Training am Donnerstag verletzte, kommen noch drei weitere Spieler auf die Ausfall-Liste der Bayreuther hinzu. Für solche Situationen ist es gut, einen "ausgeglichenen Kader" zu haben, rundet der Coach der SpVgg die Personalsituation ab.

Ein Gegner, den wir trotzdem ärgern wollen. Thomas Kleine

Vor Gegner Dresden hat Kleine unterdessen größten Respekt: "Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft, die viele Spieler in den eigenen Reihen hat, die auch schonmal in der 2. oder 1. Liga gespielt haben." Die "Top-Mannschaft" von Trainer Markus Anfang zeichne laut dem Bayreuther Coach aus, dass sie "defensiv sehr kompakt" stehen, was sich vor allem an den letzten vier Spielen Dynamos ablesen lässt, in denen die SGD nur ein einziges Gegentor kassierte.

Eine Sache, die bei Spielen von Dynamo generell nie außer Acht gelassen werden darf, sind die Fans des Traditionsklubs. "Die große Wucht", die mit den rund 3000 angekündigten Dresdner Anhängern auf die Bayreuther zukommt, sieht Kleine aber vielmehr als "Anreiz" für seine Mannschaft, um sich im eigenen Stadion die Punkte zu erkämpfen: "Das ist ein Gegner, den wir trotzdem ärgern wollen".

Inwieweit der Drittliga-Aufsteiger aus Bayreuth der Dresdner Stärke sowohl auf dem Platz, als auch abseits des Feldes gewachsen ist, wird sich am Samstagnachmittag zeigen. Anpfiff im Hans-Walter-Wild-Stadion ist um 14 Uhr (LIVE! bei kicker).