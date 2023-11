Trotz Duisburgs magerer Torausbeute: Kein Vertrag für Stürmer Munsy

Insbesondere im Sturm zeigt sich Schlusslicht MSV Duisburg aktuell nicht drittliga-reif. In Stürmer Ridge Munsy begrüßten die Zebras deshalb zuletzt einen Trainingsgast. Doch der konnte sich nicht für eine Anstellung empfehlen.

Trotz des lang ersehnten ersten Saisonsiegs entschied sich der MSV Duisburg Anfang Oktober dafür, Interimscoach Vural Engin durch Boris Schommers zu ersetzen. Eine Entscheidung, die sich bislang alles andere als ausgezahlt hat. Einem Remis stehen drei Niederlagen gegenüber. Ein weiterer Sieg: Fehlanzeige.

Duisburgs Abwehr hält die Fahne hoch

Besonders in der Offensive der Meidericher ist der Wurm drin, erst neun Tore erzielte das Drittliga-Schlusslicht in der laufenden Spielzeit - Liga-Tiefstwert. Zumal fünf dieser neun mageren Tore auf die Abwehrspieler Joshua Bitter, Marvin Senger und Kapitän Sebastian Mai zurückzuführen sind.

In der Länderspielpause testeten die Duisburger deshalb Ridge Munsy. Der 34-jährige Stürmer erzielte für die Würzburger Kickers und den FC Hansa Rostock in den vergangenen drei Jahren elf Tore in 72 Zweitliga-Spielen, ist nach seinem Vertragsende bei der Kogge aber seit Sommer vereinslos.

Auch im Testspiel gegen den VfL Osnabrück, das die Duisburger mit 2:1 siegreich gestalten konnten, kam Munsy zum Einsatz, konnte sich jedoch nicht auf dem Spielberichtsbogen verewigen - und für einen Vertrag empfehlen. Wie die "Neue Ruhr Zeitung" berichtet, ist der Schweizer mit Wurzeln im Kongo schon wieder abgereist.

Quintett zurück im Training - Fragezeichen hinter Ekene

Vor dem kommenden Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) begrüßt der MSV derweil ein Quintett zurück im Training. Alexander Esswein, der aufgrund seiner fünften Gelbe Karte gegen den SVS fehlen wird, Tim Köther, Santiago Castaneda, Rolf Feltscher, und Phillip König, die zuletzt angeschlagen fehlten oder einzelne Trainingseinheiten ausließen, nahmen allesamt bereits am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teil.

Casper Jander kehrte nach seinem Einsatz für die DFB-U-20 erst am Mittwoch zu den Duisburgern zurück, Pascal Köpke, Dennis Smarsch und Alaa Bakir fehlen weiterhin. Ob es bei Chinedu Ekene, der momentan aufgrund einer Knieblessur passen muss, für die kommende Partie reichen wird, ist noch offen.