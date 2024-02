Triple-Auftakt in Seefeld: Riiber gewinnt souverän - Rydzeks Aufholjagd in der Loipe

Der erste Wettkampf beim Nordic Combined Triple in Seefeld ging einmal mehr an Jarl Magnus Riiber. Johannes Rydzek verbesserte sich nach starker Vorstellung in der Loipe deutlich.

Jarl Magnus Riiber dominiert auch zum Auftakt beim Nordic Combined Triple in Seefeld. Der Norweger sicherte sich am Freitag im Rennen über 7,5 Kilometer souverän den Sieg. Bereits nach dem Springen am Mittag hatte er mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Hinter ihm schafften es sein Teamkollege Jörgen Graabak und der Österreicher Johannes Lamparter auf das Podium.

Direkt dahinter landete Johannes Rydzek als bester Deutscher auf Platz vier. "Ich wusste, zum Schluss in der Gruppe heißt es Körner haben und die hatte ich heute. So ganz will es noch nicht Richtung Podium, aber ich schnuppere schon sehr oft dran und bin super happy", sagte der 32 Jahre alte Oberstdorfer in der ARD.

Der Zahnarzt meinte: 20 Gramm weniger, das sollte doch für eine Topform reichen. David Mach

Zahnlücke stoppt Mach auf der Schanze nicht

Julian Schmid (9.) und David Mach (18.), die nach dem Springen noch Podestchancen hatten, konnten das hohe Tempo der Spitze nicht mitgehen. Der 23-jährige Mach lag nach dem Springen gar auf Rang sieben - und das ohne Schneidezahn, wie er verriet: "Ich hatte leider eine Entzündung im vorderen Schneidezahn, der tat weh musste schnell raus. Aber es geht schon wieder", sagte Mach und fügte mit einem Augenzwinkern an: "Der Zahnarzt meinte: 20 Gramm weniger, das sollte doch für eine Topform reichen."

Zu Beginn des 7,5-Kilometer-Laufs konnte Mach noch mithalten, fiel dann aber immer weiter zurück. Auch Manuel Faißt (10.), Terence Weber (16.), Olympiasieger Vinzenz Geiger (22.) und Wendelin Tannheimer (26.) landeten im hinteren Feld.

Beim Triple steigert sich die Langlauf-Länge von Tag zu Tag, am Sonntag stehen sogar 12,5 Kilometer an - dann erhoffen sich auch die laufstarken DSV-Männer gute Chancen.

Der Wettkampf im Ticker und alle Ergebnisse

Armbruster bei Frauen auf dem Podest

In Seefeld am Start sind auch die Frauen, allerdings nur mit zwei Weltcup-Wettkämpfen. Beim ersten landete Nathalie Armbruster zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf dem Podest. Beim Sieg von Ida Marie Hagen (Norwegen) arbeitete sich die 18-Jährige nach einem guten Sprung noch vom vierten auf den dritten Rang vor.

"Ich habe mich von Anfang an gut gefühlt, auch mit dem tiefen Ski kam ich gut klar", sagte Armbruster, die eine Woche zuvor in ihrer Heimat Schonach ebenfalls Dritte geworden war, in der ARD. Die WM-Zweite ging nach einem Sprung auf 100,5 m mit einer starken Ausgangslage in den Langlauf, dort überholte sie schnell ihre Teamkollegin Svenja Würth. Für das enteilte Duo aus Norwegen reichte es aber nicht.