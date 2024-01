Transfer innerhalb der 3. Liga: Taz wechselt vom Waldhof nach Verl

Nach dem Abgang zweier Leistungsträger hat sich der SC Verl im Mittelfeld verstärkt. Berkan Taz kommt vom Ligarivalen Waldhof Mannheim.

Der 25-jährige Taz kennt den SC Verl bereits. In der Saison 2020/21 spielte er schon für die Ostwestfalen (18 Punktspiele, vier Tore), ehe es ihn über Borussia Dortmund II (2021/22, 37 Einsätze in der Liga, zehn Tore, neun Vorlagen) zum SV Waldhof verschlug. Nach 46 Drittliga-Einsätzen für die Kurpfälzer (ein Treffer) zieht es Taz nun also zurück zum SCV.

Berkan Taz durfte beim SV Waldhof Mannheim in der laufenden Spielzeit nur dreimal beginnen, kam meist von der Bank. Der 25 Jährige bringt jedoch eine Menge Drittliga-Erfahrung mit. In 99 Spielen sammelte Taz in der Summe starke 30 Scorerpunkte (15 Tore/ 15 Vorlagen).

"Typischer Straßenfußballer"

Sebastian Lange, der Sportliche Leiter des Drittliga-Sechsten, zeigte sich in der offiziellen Verlautbarung der Verler über den Rückkehrer hocherfreut: "Wir kennen Berkan sehr gut und haben seine Entwicklung in den letzten zwei Jahren immer im Blick gehabt. Er ist ein typischer Straßenfußballer - schnell, exzellent im Eins-gegen-eins und schwer vom Ball zu trennen. Sein Wechsel zu uns ist ein echter Gewinn für das Team."

Ein Team, das in diesem Winter zwei wichtige Stützen an Ligakonkurrenten verlor: Kapitän Mael Corboz schloss sich überraschend dem großen Lokalrivalen Arminia Bielefeld an, Oliver Batista-Meiers Leihe wurde von Stammverein Dynamo Dresden vorzeitig beendet.

Vor Taz war mit Marco Mannhardt vom bayrischen Regionalligisten FV Illertissen bereits ein weiterer Mittelfeldspieler hinzugeholt worden.

Der SCV startet an diesem Wochenende mit einem schweren Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Jahn Regensburg in den Drittliga-Spielbetrieb nach der Winterpause (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker). Zwei Punkte trennen eines der Überraschungsteams der Spielklasse momentan vom dritten Tabellenplatz.