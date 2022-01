Transfer-Doppelpack: Shaukat Abd Ali und Robin Ahns unterschreiben bei Bergisch Gladbach 09

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und zwei weitere Neuzugänge an Land gezogen. Robin Ahns und Shaukat Abd Ali unterschreiben für Abwehr und Tor.

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat für die Rückrunde in der Mittelrheinliga zwei weitere Spieler unter Vertrag genommen. Auf der Torwartposition soll Shaukat Abd Ali das Torhüter-Trio mit Stammkeeper Mehmet Akif Sahin und Talent Maurits Veit Hochmüller komplettieren. Für die Innenverteidigung hat Robin Ahns unterschrieben, der zuletzt beim 1. FC Düren unter Vertrag stand. "Beide Spieler geben unserem Kader mehr Qualität und Breite", freut sich Sportdirektor Christian Schlösser über die Unterschriften.

Robin Ahns lief in der Jugend unter anderem für Alemannia Aachen und den belgischen Verein KAS Eupen auf. In der Mittelrheinliga kam er in dieser Saison bislang auf vier Einsätze für den 1. FC Düren. "Er hat viel Entwicklungspotenzial", sagt der Sportdirektor über den 21-jährigen Zugang. Shaukat Abd Ali stand in der Hinrunde bei der Spvg Wesseling-Urfeld unter Vertrag und lief in vier Mittelrheinliga-Spielen auf. Weitere Stationen des 24-Jährigen waren Germania Windeck und der FC Pesch. In der Jugend wurde er bei Fortuna Köln ausgebildet. Ob Abd Ali in der Liga allerdings mehr Einsätze als bei seinem Ex-Klub erhält, bleibt abzuwarten. Mit Mehmet Akif Sahin, dem Oberliga-Keeper mit den meisten weißen Westen, hat der Neuzugang sicherlich starke Konkurrenz.

Viel Zeit um sich einzugewöhnen bleibt den beiden Neuzugängen nicht. Schon am Mittwochabend haben die 09er das nächste Testspiel in der laufenden Vorbereitung vor der Brust. Die Müller-Truppe erwartet den Landesligisten Borussia Lindenthal-Hohenlind.