Trainerumfrage zur Regionalliga Bayern: Zweikampf zwischen Würzburg und dem FC Bayern II?

Ab Donnerstag rollt in der Regionalliga Bayern der Ball wieder. Im Vorfeld geben alle Trainer ihre Meister-Tipps ab und verraten, wohin sie mit ihrem Verein steuern wollen.

Mit dem offiziellen Eröffnungsspiel zwischen Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth und (Wieder-)Aufsteiger SV Schalding-Heining startet die Regionalliga Bayern bereits am Donnerstag (20. Juli) ab 18.45 Uhr als erste überregionale Spielklasse in Deutschland in die neue Saison 2023/24.

Wenn es nach den 18 Trainern geht, dann dürfte es nach dem Aufstieg der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga diesmal im Rennen um die Meisterschaft auf einen Zweikampf zwischen Vizemeister FC Würzburger Kickers und dem FC Bayern München II hinauslaufen. Beide Teams wurden bei der kicker-Trainerumfrage je 15-mal als heiße Titelaspiranten genannt und machen auch selbst aus ihren Ambitionen keinen großen Hehl. "Wir wollen uns weiter verbessern", betont Kickers-Coach Marco Wildersinn, während FCB-Trainer Holger Seitz meint: "Natürlich wollen wir auch nicht einfach nur mitspielen."

Zehn Stimmen für Bayreuth

Der SpVgg Bayreuth trauen immerhin zehn Experten zu, mit ihrem neuformierten Kader auf Anhieb wieder ganz oben anzugreifen. Als mögliches Überraschungsteam gilt Pokalsieger FV Illertissen (sechs Nennungen). Ebenfalls als Außenseiter gehen der 1. FC Schweinfurt 05 (vier), der SV Viktoria Aschaffenburg (drei), der SV Wacker Burghausen (zwei) und die U 23 des 1. FC Nürnberg (eine Nennung) ins Rennen.

Christoph Hasselmeier (SpVgg Ansbach):

"Der FC Bayern München II und die Würzburger Kickers verfügen über eine enorme Qualität im Kader und auch über die nötigen finanziellen Mittel, um am Ende ganz oben zu stehen. Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth traue ich ebenfalls eine sehr gute Platzierung zu. Unser Ziel ist der Klassenverbleib, ohne dafür wieder in die Relegation gehen zu müssen."

Simon Goldhammer (SV Viktoria Aschaffenburg):

"Den Würzburger Kickers, die in der abgelaufenen Saison nur knapp gescheitert waren, räume ich diesmal große Chancen auf die Meisterschaft ein. Gleiches gilt aber auch für den FC Bayern München II und den 1. FC Schweinfurt 05, der eine starke Rückserie gespielt hat und diesen Schwung mitnehmen will. Wir wollen uns möglichst schnell von der Gefahrenzone absetzen. Wenn wir Platz fünf aus der Vorsaison bestätigen könnten, hätten wir eine überragende Runde gespielt."

Julian Grell (TSV Aubstadt):

"Wir wollen für jeden Gegner unangenehm sein und möglichst schnell den Klassenverbleib perfekt machen. Mein Favorit auf die Meisterschaft ist die SpVgg Bayreuth, die sich sehr gut verstärkt hat. Auch die Würzburger Kickers, die ihren Kader zum größten Teil zusammenhalten konnten, werden wieder eine gute Rolle spielen."

Tobias Strobl (FC Augsburg II):

"Die Würzburger Kickers haben ihr ohnehin schon gutes Team punktuell noch verstärkt und werden wieder vorne mitmischen. Die U 23 des FC Bayern München muss man immer auf dem Zettel haben. Als Überraschungsmannschaft sehe ich den FV Illertissen, der in der Rückrunde der abgelaufenen Saison sehr stabil war. Wir wollen möglichst nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, dazu vor allem die Entwicklung unserer Talente weiter vorantreiben und sie für den Profifußball vorbereiten."

Jan Gernlein (FC Eintracht Bamberg 2010):

"Der FC Bayern München II ist mein Top-Favorit auf die Meisterschaft. Die Mannschaft verfügt aus meiner Sicht über die höchste Qualität im Kader und hat mit Holger Seitz einen hervorragenden Trainer. Daneben räume ich auch den Würzburger Kickers gute Chancen ein. Für Überraschungen könnten der SV Wacker Burghausen und der FV Illertissen sorgen. Für uns geht es nur um den Klassenverbleib."

Marek Mintal (SpVgg Bayreuth):

"Wir wollen uns möglichst von Beginn an in der Liga gut etablieren. Daher ist es wichtig, dass wir einen gelungenen Saisonstart hinbekommen. Wir werden alles geben, um das Bestmögliche herauszuholen. Als größte Favoriten im Kampf um die Meisterschaft sehe ich den 1. FC Schweinfurt 05 und den FC Bayern München II. Viktoria Aschaffenburg traue ich als Überraschungsteam ebenfalls eine gute Rolle zu."

Alex Käs (TSV Buchbach):

"Nach dem Aufstieg der SpVgg Unterhaching sind die Würzburger Kickers und der FC Bayern München II für mich die größten Favoriten im Meisterschaftsrennen. Für uns steht der Klassenverbleib über allem. Das wird auch in dieser Saison schwer genug. Alles, was darüber hinausgeht, wäre für uns ein schöner Bonus."

Hannes Sigurdsson (SV Wacker Burghausen):

"Die SpVgg Bayreuth, die Würzburger Kickers und der 1. FC Schweinfurt 05 sind für mich die ersten Kandidaten für die Meisterschaft. Dahinter sehe ich die U-23-Mannschaften des FC Bayern München und des 1. FC Nürnberg. Viktoria Aschaffenburg traue ich ebenfalls eine gute Platzierung zu. Wir haben zum zweiten Mal in Folge einen großen personellen Umbruch vollzogen, wollen möglichst lange oben mitspielen und den siebten Tabellenplatz verbessern."

Petr Ruman (SpVgg Greuther Fürth II):

"Die zweite Mannschaft des FC Bayern München und die Würzburger Kickers habe ich nach der schon guten zurückliegenden Saison ganz oben auf der Liste. Ich bin auch gespannt, wie sich die SpVgg Bayreuth nach dem Abstieg schlagen wird. Dem FV Illertissen traue ich ebenfalls eine gute Rolle zu. Tabellarisch geht es für uns um den Klassenverbleib. Wir wollen aber auch vor allem unseren Talenten einen guten Übergang in den Herrenbereich ermöglichen. Durch individuelle und mannschaftstaktische Entwicklung wollen wir unsere Spieler an die Profis heranführen."

Holger Bachthaler (FV Illertissen):

"Wir wollen einen besseren Saisonstart hinlegen als in der zurückliegenden Spielzeit, möglichst schnell in sicheres Fahrwasser kommen und frühzeitig den Klassenverbleib sichern. Favoriten auf die Meisterschaft sind für mich die SpVgg Bayreuth, die den direkten Wiederaufstieg realisieren möchte, und der FC Bayern München II, der in der Rückrunde unter Trainer Holger Seitz bereits überzeugt hatte."

Stephan Baierl (FC Memmingen):

"Bei mir stehen die Würzburger Kickers und der FC Bayern München II ganz oben auf dem Zettel. Der FV Illertissen hat gute Transfers getätigt und könnte ebenfalls eine gute Rolle spielen. Unsere Zielsetzung ist als Aufsteiger ganz klar der Klassenverbleib."

Holger Seitz (FC Bayern München II):

"Den Würzburger Kickers, die als aktueller Vizemeister in die Saison gehen, traue ich erneut viel zu. Die Mannschaft ist qualitativ sehr gut und auch das Umfeld kann sich sehen lassen. Auch die SpVgg Bayreuth wird nach dem Abstieg aus der 3. Liga eine ambitionierte Mannschaft stellen. Unser Ziel ist immer, unsere Talente stetig besser zu machen. Aber natürlich wollen wir auch nicht einfach nur mitspielen, sondern zeigen, dass viele Spieler höhere Ambitionen als Regionalliga haben."

Alper Kayabunar (Türkgücü München):

"Die Würzburger Kickers sind aus meiner Sicht ein ganz heißer Kandidat auf den Gewinn der Meisterschaft. Auch Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth wird ganz oben mitspielen. Dem FV Illertissen traue ich nach dem Pokalsieg ebenfalls eine gute Runde zu. Für uns geht es darum, dass wir uns weiterhin in dieser Liga stabilisieren. Wir streben einen Platz im oberen Tabellenmittelfeld an."

Andreas Wolf (1. FC Nürnberg II):

"Für uns ist es erst einmal wichtig, uns zu stabilisieren und ordentlich in die Saison zu kommen. Es ist die besondere Herausforderung, bei einem U 23-Team immer wieder einen größeren Umbruch bewältigen zu müssen. Das haben wir in den zurückliegenden Jahren aber immer wieder gut gelöst. Ich bin zuversichtlich, dass es auch in dieser Saison gelingen wird. An der Tabellenspitze sehe ich vor allem die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Die muss man immer auf der Liste haben. Auch die Würzburger Kickers gehören zu den Favoriten. Bei der SpVgg Bayreuth muss man abwarten, wie sich der Umbruch nach dem Abstieg aus der 3. Liga gestalten wird."

Wir werden als Aufsteiger definitiv nicht um die Meisterschaft spielen. Stefan Köck, SV Schalding-Heining

Stefan Köck (SV Schalding-Heining):

"Dem FC Bayern München II räume ich gute Chancen auf die Meisterschaft ein. Die Mannschaft hat eine starke Rückrunde gespielt, verfügt über einen guten Trainer und sehr talentierte Spieler. Auch die Würzburger Kickers, die SpVgg Bayreuth, der FV Illertissen und der 1. FC Schweinfurt 05 werden oben mitspielen. Wir werden als Aufsteiger definitiv nicht um die Meisterschaft spielen, sondern wollen so früh wie möglich den Klassenverbleib sichern."

Marc Reitmaier (1. FC Schweinfurt 05):

"Für mich sind der FC Bayern München II und die Würzburger Kickers die ganz großen Favoriten auf die Meisterschaft. Beide Teams sind leistungsmäßig in der Breite und Spitze hervorragend aufgestellt. Für uns steht nach der Umstellung auf Amateurfußball mit insgesamt 18 Abgängen und einem runderneuerten Kader einzig und allein der Klassenverbleib im Fokus."

Josef Eibl (DJK Vilzing):

"Den Würzburger Kickers räume ich sehr gute Chancen ein. Die Truppe ist nach der Vizemeisterschaft zusammengeblieben, eingespielt und sehr erfahren. Daneben gehört auch der FC Bayern München II zu den Titelanwärtern. FCB-Trainer Holger Seitz hat bereits bewiesen, dass er ein Team zur Meisterschaft führen kann. Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen und uns möglichst schnell von der Abstiegszone entfernen."

Marco Wildersinn (FC Würzburger Kickers):

"Wir wollen die nächsten Schritte machen und die Leistungen aus der abgelaufenen Saison nicht nur bestätigen, sondern noch weiter verbessern. Im oberen Tabellendrittel erwarte ich auch die SpVgg Bayreuth, den SV Viktoria Aschaffenburg, den SV Wacker Burghausen und den FC Bayern München II."