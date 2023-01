Tour Down Under: Coquard sprintet zum Etappensieg

Auf der 4. Etappe der Tour Down Under fiel die Entscheidung im Sprint. Der Franzose Bryan Coquard konnte seinen ersten Erfolg auf WorldTour-Ebene feiern.

Der französische Radprofi Bryan Coquard hat die 4. Etappe der Tour Down Under für sich entschieden. Der 30-Jährige siegte am Samstag in Willunga nach 135 Kilometern im Sprint vor dem Italiener Alberto Bettiol und seinem Landmann Hugo Page. Für Coquard war es der 49. Erfolg seiner Karriere, aber der erste auf WorldTour-Level. Als bester Deutscher erreichte der Tübinger Marius Mayrhofer als Achter das Etappenziel im südlichen Australien.

Jonas Rutsch versuchte sich früh als Ausreißer und fuhr gemeinsam mit Daryl Impey davon. Gemeinsam machten sie die Sonderwertungen unter sich aus: Rutsch holte die Bergwertung, Impey gewann den Zwischensprint. Doch das Feld kontrollierte den Rückstand. Wie in den letzten Etappen spielte der Wind erneut eine wichtige Rolle und teilte das Feld in zwei Teile.

Die beiden Ausreißer Rutsch und Impey wurden schon weit vor dem Ziel eingeholt. Mikkel Honoré schnappte sich die letzte Bergwertung und setzte sich an die Spitze der Sonderwertung. Maximilian Schachmann vom Team Bora-hansgrohe gehörte nicht zum ersten Feld und fiel in der Gesamtwertung weit zurück. Laut Team fiel er durch einen Defekt in in einem ungünstigen Moment zurück, musste sein Rad tauschen und verpasste somit den Sprung in die vorderen Gruppen.

Vor der Schlussetappe am Sonntag liegt Jay Vine weiter an der Spitze des Gesamtklassements. Der Australier hat 15 Sekunden Vorsprung auf den Engländer Simon Yates und Pello Bilbao aus Spanien. Bester Deutscher in der Gesamtwertung ist Mayrhofer auf dem 18. Rang mit einem Rückstand von 1:06 Minuten. Die fünfte und letzte Etappe endet am Sonntag nach 112,5 Kliometern auf dem Mount Lofty östlich von Adelaide.