Vorne Haaland, hinten Ortega Moreno: ManCity springt bei den Spurs an die Spitze

Manchester City schiebt sich vor dem letzten Spieltag an die Tabellenspitze. Bei mutigen Spurs taten sich die Skyblues aber lange schwer, ehe Haaland den Bann brach. In der Schlussphase verhinderte der eingewechselte Ortega den möglichen Ausgleich, dann schlug Haaland noch einmal zu.

Die Ausgangslage war für Pep Guardiola vor dem Nachholspiel bei Tottenham Hotspur klar: "Wenn wir nicht gewinnen, werden wir auch nicht die Premier League gewinnen." Und gerade das hatte zuletzt im Tottenham Hotspur Stadium in der Liga nicht geklappt. In bislang vier Auftritten gab es vier Niederlagen für ManCity, bei dem im Vergleich zum 4:0 beim FC Fulham Walker anstelle von Aké verteidigte.

Vicarios starker Reflex - ManCity kommt nicht ins Rollen

Und auch im fünften Versuch taten sich die Gäste zunächst schwer - allerdings auch weil die Spurs ideen- und temporeich nach vorne spielten. Schon in der sechsten Minute musste Ederson bei einem Distanzschuss von Bentancur eingreifen. Seine Vorderleute agierten weitaus weniger gefährlich, wurden aber fast beschenkt. Tottenhams Keeper Vicario verhinderte nach einem Höjbjerg-Querschläger gegen Foden den Rückstand mit einer starken Tat (16.).

Insgesamt verstanden es die Spurs, bei denen nach dem 2:1 gegen Burnley Skipp, Kulusevski und Bissouma (Knieverletzung) von Dragusin, Bentancur und Höjbjerg ersetzt wurden, in der ersten Hälfte, dem Favoriten nur ganz wenig anzubieten. Einziger Kritikpunkt: Das Team von Trainer Ance Postecoglou traf im letzten Drittel nicht immer die richtige Entscheidung. So brachte vor allem Gvardiol noch mehrfach entscheidend einen Fuß dazwischen (25., 33., 39.). In der Offensive leitete er eine Walker-Flanke nicht in die Mitte zu Haaland weiter, sondern nur über den Kasten (39.).

Doppelblock der Spurs

Mehr als den Fuß brauchten die Verteidiger der Spurs unmittelbar vor der Pause, um das 0:0 mit in die Kabine zu nehmen: Van de Ven warf sich in Haalands Abschluss, Dragusin verhinderte beim Nachschuss von Bernardo Silva per Kopf den Einschlag (45.).

Direkt nach dem Seitenwechsel war Vicario dann sofort wieder gefordert, denn nach einem erneuten Fehler von Höjbjerg hechtete der Keeper einen Drehschuss von De Bruyne aus dem Eck (47.). Auch Ederson musste direkt eingreifen und verhinderte im kurzen Eck einen Son-Chip (49.).

Noch gar kein Faktor in dieser Partie war bis in die 51. Minute Haaland: Nach einem Steckpass von Bernardo Silva und De Bruynes Querpass tauchte der Norweger dann aber doch auf, hielt den Fuß rein und stellte auf 1:0.

Stefan Ortega kam für Stammkeeper Ederson aufs Feld. IMAGO/Sportimage

Ederson muss nach Zusammenprall raus

Nach dem ersten City-Treffer im neuen Tottenham-Stadion wurde die Partie zerfahrener. De Bruyne bekam von Sarr einen Tritt auf die Achillessehne ab und wurde kurz darauf wie Keeper Ederson, in den Romero hineingekracht war, ausgewechselt (69.). Vertreter Ortega zeichnete sich direkt zweimal gegen den ebenfalls einwechselten Kulusevski aus (72., 80.). Seine beste Tat zeigte der ehemalige Bielefelder kurz vor Schluss, als er gegen den durchgebrochenen Son den Ausgleich mit dem ausgefahrenen rechten Bein verhinderte (86.).

Für die Entscheidung sorgte Haaland. Der Norweger setzte einen Strafstoß - Pedro Porro hatte Doku gefoult - links oben in den Winkel (90.+1) und sorgte damit dafür, dass sich die Skyblues einen Spieltag vor dem Ende noch vor Arsenal auf Platz eins schoben.

Am Sonntag (17 Uhr, LIVE bei kicker) können die Citizens dann die vierte Meisterschaft in Folge einfahren. Arsenal spielt zeitgleich gegen Everton und muss für den ersten Liga-Titel seit der Saison 2003/2004 auf einen Ausrutscher des Konkurrenten hoffen.