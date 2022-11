Liverpool feiert Salah und kommt mit dem Schrecken davon

Der FC Liverpool hat dank Mohamed Salah seinen ersten Auswärtssieg in der Liga gefeiert. Auch wenn Tottenham hinten raus mehr verdient gehabt hätte.

In der Königsklasse souverän, in der Liga Mittelmaß: Der FC Liverpool hat in dieser Saison regelmäßig zwei Gesichter, am Sonntagabend stellten die Reds zunächst ihr europäisches in der Liga zur Schau. Die Anfangsphase an der White Hart Lane ging klar an den Gast von der Merseyside, der immer wieder Darwins Schnelligkeit einzusetzen versuchte.

Klopps Plan ging auf. Schon früh musste Lloris gegen den Uruguayer zu einer Flugeinlage ansetzen (3.), acht Minuten später schob Darwin die Kugel am Ende einer feinen Kombination zu Salah weiter - 1:0 (11.). Die Führung war verdient, auch die Spurs waren bald darauf aber im Spiel. Der Kopfball von Son-Vertreter Perisic landete über Umwege am Pfosten (15.).

Nach der Anfangsviertelstunde war die Partie, trotz klar mehr Ballbesitz für die Gäste, ausgeglichen und offen. Allerdings auch etwas chancenärmer. Obwohl Liverpool in Führung lag, warteten auch die Spurs phasenweise schon sehr viel ab. Der flinke Sessegnon fiel gegen Alexander-Arnold zwar als Gefahrenherd auf - ohne Endprodukt.

Dier lädt Salah ein - Perisic im Pech

Richtung Pause war das Spiel fast schon eingeschlafen, als Dier einen Alisson-Abschlag ohne Not in den Lauf von Salah köpfte. Der Ägypter ließ sich im Eins-gegen-eins nicht lumpen und hob die Kugel über Lloris in die Maschen (40.) - Doppelpack, und ein komfortables 2:0 zur Pause.

Die Phase nach dem Wiederbeginn war für den LFC dann alles andere als komfortabel. Tottenham kam hochmotiviert aus der Kabine, drückte die Reds mit dem verkappten Rechtsaußen Dier komplett hinten rein. Perisic verpasste den Anschluss aus sieben Metern mit seinem zweiten Alu-Treffer (49.), Sessegnon schlenzte knapp vorbei (51.).

Als sich Liverpool ab und an entlasten konnte - Salah (54.) und Darwin (57.) hatten Chancen -, wurde die Begegnung endgültig deutlich sehenswerter als im ersten Abschnitt. Teilweise vogelwild ging es hin und her, auch wenn die Spurs am Drücker blieben.

Kulusevski veredelt sein Comeback

Die Gäste beschränkten sich auf Nadelstiche, was sie durch den Druck irgendwo mussten. Das 1:2 lag in der Luft, etwa nach Kanes Kopfball (68.). Zwei Minuten später legte Comebacker Kulusevski, kurz zuvor eingewechselt, dem Goalgetter dann mustergültig den verdienten Anschlusstreffer auf (70.). Und prompt war das 2:2 zum Greifen nah.

In der Schlussphase gab es an der White Hart Lane Einbahnstraßenfußball zu bestaunen, die Spurs erzeugten ungeheuren Druck. Lenglet hatte den längst verdienten Ausgleich nach einer Ecke auf dem Kopf (79.), doch auch Bentancur (83., 89.) oder Perisic (90.+3) wollte er einfach nicht gelingen. Liverpool, am Ende stehend K.-o., kam mit dem Schrecken davon.

Durch ihren ersten (!) Auswärtssieg der Liga-Saison springen die Reds zumindest mal auf Rang acht, während Tottenham Platz drei an Newcastle abgegeben hat.