TOTS-Leak der anderen Art: Ligue-1-Profi stellt eigene FUT-Karte vor

Zum Ligue-1-TOTS hat FC 24 bereits für Kuriositäten und Aufruhr gesorgt - nun ist die Geschichte um ein weiteres FUT-Kapitel reicher. Edon Zhegrova vom OSC Lille hat wohl seine eigene Spezialkarte geleakt.

Das Team of the Season (TOTS) der Ligue 1 ist seit nicht mal fünf Tagen veröffentlicht und EA SPORTS hat seither schon einen Rewards-Eklat, einen Boykott sowie eine vorzeitig abgebrochene Weekend League verursacht. Das nächste kuriose Kapitel zum Promo-Part der französischen Eliteklasse schreibt der Entwickler nicht selbst - sondern ein Fußballprofi. Edon Zhegrova vom OSC Lille ist EA SPORTS mutmaßlich zuvorgekommen.

Der in Deutschland geborene Kosovare scheint am späten Mittwochvormittag seine eigene TOTS-Karte für FC 24 geleakt zu haben. In seiner Instagram-Story ist ein Foto der haptischen Version zu sehen - allerdings noch ohne Werte. Von einer Absprache mit dem Publisher ist nichts bekannt, daher kann durchaus davon ausgegangen werden, dass Zhegrova das FUT-Objekt auf eigene Faust verfrüht veröffentlicht hat. Die Karte dürfte erst heute Abend oder am Donnerstag um 19 Uhr ins Spiel gelangen.

Nicht vollständig auszuschließen ist natürlich, dass Zhegrova die Papp-Karte selbst entworfen und erstellt hat - quasi als Empfehlung an EA SPORTS. Diese Möglichkeit erscheint anhand des Designs und seiner sportlichen Leistungen allerdings extrem unwahrscheinlich.

TOTW, POTM, TOTS - Zhegrova räumt ab

Zhegrova erzielte in der laufenden Ligue-1-Saison sechs Treffer, fünf weitere Tore bereitete er vor. Der 25-Jährige ist für seine spektakulären Dribblings bekannt, er verfügt über starke Ballbehandlung und ordentliches Tempo. Entsprechend sollten diese beiden Grundattribute auf seinem TOTS-Item hervorstechen. Bislang hat der Offensivspieler in FC 24 drei Spezialkarten erhalten: Zweimal war er im Team of the Week (TOTW), einmal sogar Player of the Month (POTM).

Das Ligue-1-TOTS macht am Freitag um 19 Uhr in FUT Platz für das Pendant des spanischen Fußball-Oberhauses. Zum "Team of the Season" hatte La Liga selbst ein Voting eröffnet. Eine öffentliche Klarstellung, ob dessen Ergebnisse Einfluss auf das TOTS in FC 24 haben könnten, blieb aus. Was jedoch dagegen spricht, haben wir bereits aufgearbeitet.